Uomini e Donne, Selvaggia Lucarelli contro Maria De Filippi: ecco il perché

Brutto episodio durante il programma Uomini e Donne. La Lucarelli si scaglia contro Maria De Filippi per non essere intervenuta a favore di una partecipante minacciata da un corteggiatore. Ecco cos’è successo.

Selvaggi Lucarelli non è una fan del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne ma fino ad ora non aveva voluto esprimere la sua opinione sul reality di canale cinque. Ieri però durante la puntata del trono over, è successo qualcosa che ha mandato su tutte le furie la giornalista. A seguito del fattaccio la Lucarelli ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram un video con un estratto della puntata, accompagnato da un lungo commento nel quale spiega cosa secondo lei era da evitare nella puntata di ieri. Tutto è cominciato durante una discussione tra Aurora e Giancarlo due partecipanti fissi del reality. Tra la coppia c’è stata una breve frequentazione e Giancarlo dichiara di essere in possesso di alcuni video che dimostrano che la relazione sia stata molto intima.

LEGGI ANCHE > CRISTINA MARINO, MOSTRA LA BENDA SULL’OCCHIO E I FAN SI PREOCCUPANO

Un episodio di per sé gravissimo, peggiorato dal fatto che i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Esperti insistono per fare in modo di vedere il video.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Il corteggiatore corre in camerino a prendere il cellulare e mostra le riprese intime alla Cipollari dicendo di non poter mostrare il resto del video. Aurora appare molto turbata dal fatto ma nonostante questo ne la conduttrice, ne gli opinionisti sono intervenuti ricordando a Giancarlo che filmare di nascosto un momento intimo all’insaputa di una persona e divulgarlo senza il suo consenso rappresenta un reato gravissimo. Selvaggia Lucarelli giustamente ha fatto notare inoltre che essendo il programma registrato Mediaset avrebbe dovuto provvedere tagliando la scena.

LEGGI ANCHE > NEK, IL RACCONTO DELL’INCIDENTE A VERISSIMO: “SEMBRAVA UN FILM HORROR”

Ad aggravare il tutto è stato anche l’atteggiamento di Maria De Filippi: al posto di bloccare la triste vicenda ha lasciato continuare Giancarlo che minacciava di mostrare a tutti il video a tutti. Insomma un triste capitolo di televisione e voi cosa ne pensate?