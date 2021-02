Cristina Marino mostra sui social una grande benda sull’occhio causata da un incidente domestico, facendo preoccupare i suoi followers. Ecco cos’è successo alla futura moglie di Luca Argentero.

Piccolo incidente in casa Argentero. La futura moglie dell’attore torinese si è mostrata sui social con una grande benda sull’occhio preoccupando i fan. La bella influencer sempre su Instagram poco dopo l’incidente, ha voluto raccontare cosa le è successo tranquillizzando il popolo social. Mentre giocava con la figlioletta Nina, nata lo scorso maggio, la bimba le ha inavvertitamente messo un dito nell’occhio causandole una piccola lesione. Un incidente non nuovo in famiglia: qualche settimana fa la stessa sorte era capitata a Luca Argentero. In quel caso la Marino aveva preso in giro il compagno, poco dopo però il karma le ha riservato la stessa sorte. Cristina infatti ha ammesso di aver preso in giro Luca, dopo che la piccola l’aveva colpito con la piccola manina: “La cosa divertente è che tre settimane fa ho preso in giro Luca per la stessa cosa” ha raccontato sempre sui social.

Cristina Marino e Luca Argentero hanno registrato la stories Instagram questa mattina mentre, insieme alla figlia Nina, stavano facendo una passeggiata in salita. La coppia si è mostrata più unita che mai e secondo i ben informati il matrimonio dovrebbe essere alle porte. La coppia aveva annunciato di volersi sposare lo scorso anno, ma a seguito delle restrizioni dovuta al contenimento della pandemia da Covid, ha dovuto rimandare il grande giorno. Nonostante il difficile anno Cristina e Argentero stanno vivendo un periodo di estrema serenità. La coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia lo scorso maggio e ha approfittato della quarantena per rimanere vicino alla piccola e godersi ogni momento della sua crescita.

Luca ha più volte dichiarato che Cristina, oltre ad essere un’ottima compagna è una madre eccezionale. Un complimento che Cristina ha voluto ricambiare ammettendo che anche Luca è un padre e uomo perfetto.