Fedez si è scusato con Francesca Michelin per aver spoilerato la canzone di Sanremo, il gesto eclatante del rapper non è passato inosservato, ecco cosa ha fatto per lei

Fedez qualche giorno fa ha commesso un terribile errore che avrebbe potuto costargli la partecipazione a Sanremo, sia a lui ma anche alla sua compagna Francesca Michelin. Presumibilmente, per sbaglio, il rapper ha condiviso su Instagram un video in cui si sente per qualche secondo la canzone composta per il festival, nonostante cantante si sia immediatamente accorto della gaffe rimuovendo il video in questione, ormai il danno era stato fatto e i suoi fan sempre attenti si sono accorti immediatamente dell’errore, la questione ha dato molto dispiacere sia a Fedez che ai suoi follower consapevoli del rischio a cui poteva andare incontro.

Come è ben noto a tutti dovrebbe essere un inedito e quindi mai ascoltato da nessuno, per questo motivo, come da regolamento, questo poteva costargli la gara, ma dopo i vari controlli, la Rai ha deciso di non squalificare i cantanti, perché secondo loro, il gesto fatto da fedez, non sarebbe una grave infrazione delle regole.

Nelle ultime ore il cantante sentendosi in colpa per quanto successo ha voluto chiedere scusa pubblicamente alla sua collega, Francesca Michelin, con un gesto eclatante che non è passato inosservato sul web, scopriamo di cosa si tratta.

Fedez e le scuse pubbliche a Francesca Michelin

Come abbiamo spiegato per fortuna non c’è stata nessuna squalifica da Sanremo, nonostante il Codacons avesse richiesto l’esclusione immediata dal festival, per fortuna l’ultima parola è stata quella dalla Rai e quindi entrambi potranno esibirsi e far ascoltare la loro nuova canzone.

Fedez sentendosi mortificato per il gesto compiuto ha voluto chiedere scusa pubblicamente a Francesca Michelin, compiendo un gesto molto carino nei suoi confronti, ovvero portarle personalmente un mazzo di fiori per cercare di farsi perdonare, il video è stato pubblicato nelle storie del suo profilo di Instagram e il tutto accompagnato con una musica di sottofondo di Tiziano Ferro che casca proprio a pennello cioè Perdono.

Dopo i video il rapper ha anche condiviso, sempre su Ig, una foto in cui è presente anche la Michelin, probabilmente ironica e fatta apposta, in cui lui sorride con il pollice alzato e lei tiene in mano i fiori regalati da lui, con una faccia tutt’altro che felice, qui sotto il post in questione:

Per fortuna il tutto si è risolto nel modo migliore e siamo tutti entusiasti per la decisione della Rai e non vediamo l’ora di sentire la nuova canzone di Fedez e Francesca Michelin.