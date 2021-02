I ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip dopo la notizia di Dayane Mello hanno perso lo spirito del gioco e sono pronti a regalarle la vittoria

La brutta vicenda che ha riguardato Dayane poche ore fa ha cambiato umore anche ai ragazzi in casa. Purtroppo, almeno per oggi non c’ è allegria e tanto meno spirito di gioco. La modella argentina è stata colpita da un grave lutto e infatti ora bisognerà capire cosa deciderà di fare nei prossimi giorni e lo stesso anche i suoi compagni. Appena appresa la notizia ha voluto ritornare in casa, per non restare sola e cercare conforto. Ricordiamo che la gieffina ha perso suo fratello, Lucas Mello di età 27 in un incidente stradale la scorsa notte. Nelle ultime ore, pare che gli altri concorrenti abbiano chiesto alla produzione di voler lasciare la casa e dedicare la vittoria a Dayane.

Dayane Mello chiusa nel suo silenzio dopo la drammatica notizia

Dayane Mello è venuta a conoscenza insieme agli altri ragazzi nella casa della morte di suo fratello a tarda mattinata. La giovane si è chiusa nel suo silenzio mentre gli altri gieffini stanno cercando di confortarla. Non è un momento semplice, e non ci sono parole per colmare un vuoto così immenso.

La modella, dopo aver sentito telefonicamente il fratello Juliano, ha saputo che Lucas le stava organizzando una sorpresa, e appena sarebbe finita l’emergenza Covid si sarebbe precipitato in Italia. Purtroppo, un drammatico incidente gli è costata la vita. La scorsa notte, con la sua autovettura è finito a folle velocità in un camion e l’impatto è stato talmente forte che il 27enne è morto sul colpo.

La reazione e la richiesta dei ragazzi al Grande Fratello Vip

Dopo aver appreso la notizia, i ragazzi nella casa del Grande Fratello Vip si sono riuniti per cercare di capire come dare conforto a Dayane Mello. Se la modella per ora ha scelto di restare a Cinecittà, gli altri sono pronti ad abbandonare.

Tommaso Zorzi si è detto pronto a lasciare tutto e a dare la vittoria a Dayane Mello. Gli altri, pure sono sembrati d’accordo con l’influencer e hanno preso in seria considerazione l’ipotesi di lasciare il reality show nei prossimi giorni.

Anche Stefania Orlando ha ammesso che in queste “condizioni” non ha più voglia di giocare ed è pronta a rinunciare a tutto. Per ora, ovviamente, questo è solo un pensiero dei gieffini e ora bisognerà vedere cosa ne pensa la produzione.