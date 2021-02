Uomini e donne, Riccardo Guarnieri operato: “Problema al cuore”

Riccardo Guarnieri di Uomini e donne racconta di aver subito un delicato intervento al cuore nei mesi scorsi e di aver avuto grande paura

Chi segue uomini e donne di sicuro conosce Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del trono over, dopo aver accantonato la sua storia con Ida Platano è tornato nel parterre maschile. Attualmente sta frequentando Roberta Di Padua e tra i due le cose pare procedono a gonfie vele. In una recente intervista al Magazine Uomini e donne, il 40enne si è aperto a 360 gradi e per la prima volta, oltre che a parlare del rapporto finito con la parrucchiera bresciana ha raccontato un drammatico momento da poco vissuto.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri e il delicato intervento al cuore

Il cavaliere di Uomini e e donne, purtroppo ha subito di recente un delicato intervento. Riccardo Guarnieri ha raccontato che ha avuto un problema al cuore che lo ha scoperto per caso, sottovalutando anche la la gravità.

Dopo due anni, facendo ulteriori accertamenti, è venuto a conoscenza di un altro problema, ovvero un rigurgito di sangue nel cuore, dovuto ad un’arteria che non si chiudeva bene. Riccardo ha ammesso che dopo l’operazione ha avuto tanta paura, perchè si è reso conto di non poter più fare le cose che faceva prima.

La fine della storia con Ida e il nuovo inizio con Roberta

Durante la lunga chiacchierata con il giornalista, Riccardo Guarnieri ha menzionato anche la ex Ida Platano. Nel dettaglio, ha voluto dire la sua su quanto accaduto qualche settimana fa all’interno dello studio di uomini e donne. Per l’ennesima volta, l’ex coppia si è scontrata, lanciandosi frecciatine, accuse ed insulti. A tal proposito, il cavaliere tarantino si è detto molto deluso e amareggiato per le cose dette, anche perchè come sempre le cose sono state travisate.

Infine, Riccardo ha voluto concludere l’intervista, parlando soprattutto di Roberta Di Padua e della loro frequentazione. Nonostante i tanti alti e bassi tra i due le cose procedono alla grande. Il cavaliere è molto interessato alla dama di Cassino e anche particolarmente preso. Infatti, le anticipazioni relative al programma della De Filippi fanno sapere che Guarnieri nell’ultima registrazione è stato invitato dalla padrona di casa ad uscire insieme a Roberta dallo studio.