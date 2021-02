Elisabetta Gregoraci, buongiorno mozzafiato: curve bollenti e addominali scolpiti

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower: l’intimo ha mostrato un fisico mozzafiato

La showgirl irresistibile su Instagram con uno scatto per il buongiorno e buon inizio settimana che non è passato inosservato. Curve in primo piano ma anche un fisico perfetto che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower. Che ancora una volta si sono detti pazzi di lei. L’ex di Flavio Briatore è apparsa in tutta la sua perfezione fisica, con un dettaglio da capogiro che ha fatto innamorare i follower. Non è stato un periodo facilissimo per la bellezza di Soverato che dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip è riuscita a far abbassare i toni nei suoi confronti. Infatti l’ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini ha creato tantissime attenzioni nei suoi confronti, e non tutte positive. Infatti tantissime sono state le polemiche soprattutto da chi l’ha attaccata di dare un segnale sbagliato anche a suo figlio Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci ha stupito tutti i follower di Instagram con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Che da sempre hanno colpito i fan dell’ex di Flavio Briatore. Dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip la showgirl ha potuto riabbracciare suo figlio Nathan Falco trascorrendo con lui le vacanze di Natale e di fine anno. La scelta di abbandonare il gioco e tornare dal figlio ha commosso tantissimi fan che adesso sperano addirittura che possa tornare insieme all’imprenditore piemontese per il bene del figlio. Non sappiamo se in effetti i due possano essersi riavvicinati, sta di fatto che le loro vacanze a Dubai hanno mostrato la famiglia insieme come un tempo. Ma da qui a parlare di riappacificazione ce ne vuole. In attesa che si possano avere dei risvolti sulla sua vita privata, riportiamo il post che ha pubblicato e che ha fatto impazzire i follower. “Buongiorno così” ha scritto, facendo impazzire i follower.