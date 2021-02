Can Yaman di DayDreamer in Sandokan: la preparazione (VIDEO)

Can Yaman, protagonista di DayDreamer si sta preparando ad una lunga e faticosa preparazione per interpretare il ruolo di Sandokan

Si era già parlato tempo fa del nuovo progetto lavorativo di Can Yaman. L’attore protagonista di DayDreamer si è messo già a lavoro nel nuovo ruolo di Sandokan. Nelle ultime settimane, il sex simbol turco è stato al centro di numerosi pettegolezzi, tra cui il presunto flirt con Diletta Leotta. Ieri dalla sua pagina ufficiale è spuntato un video, in cui si vede il duro lavoro a cui si deve sottoporre prima di partire con le riprese.

Grande e dura preparazione atletica per Can Yaman

Can Yaman è pronto per questo nuovo ed entusiasmante progetto. L’attore vestirà i panni della famosa tigre della Malesia, interpretato negli anni 70 da Kabir Bedi. Attualmente, il 31enne è in Italia e si sta preparando al meglio per essere al top sopratutto fisicamente.

Come si vede nel video postato, Can è alle prese con una lunga preparazione atletica e come già detto in precedenza, prima delle riprese che si terranno la prossima estate tra Roma e i Caraibi, si sta allenando per diventare un perfetto cavallerizzo.

Sandokan: Kabir Bedi soddisfatto del sostituto

Can Yaman nel remake di Sandokan sarà affiancato da due grandi attori italiani: Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Ormai, l’attore turco nel nostro Paese è diventato di casa. Poche settimane fa, ha registrato insieme a Claudia Gerini lo spot per la pasta De Cecco. Intanto, resta ancora misterioso il nome dell’attrice che dovrà calarsi nei panni di Lady Marianna, la Perla di Labuan e grande amore di Sandokan. Secondo alcune indiscrezioni, riportate anche da DiPiùTv pare che la più gettonata sia Alessandra Mastronardi.

La serie televisiva, sarà composta da 10 episodi, e verrà registrata in lingue inglese dato che sarà pubblicizzata in tutto il mondo. Nelle ultime settimane, a dire la sua sul prodotto, è stato Kabir Bedi che deve il suo successo proprio al personaggio interpretato negli anni 70 e che lo ha reso un’artista internazionale. L’attore indiano si è detto soddisfatto della scelta di Can Yaman ma anche dello stesso remake di Sandokan.