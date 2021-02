Simona Ventura dedica d’amore per Terzi: “Che fortuna averti incontrato”

Simona Ventura dedica romantiche parole al suo compagno dal 2019 Giovanni Terzi. La coppia si è concessa una gita d’amore e relax in Romagna, terra Natale della presentatrice.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra la presentatrice Simona Ventura e il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. La loro relazione tra la coppia è iniziata nel 2019 dopo la fine della liaison con Gerolamo Carrara. E oggi a due anni dal loro primo incontro Simona e Giovanni stanno programmando le nozze, purtroppo nonostante l’annuncio ufficiale, l’organizzazione del grande giorno è in pausa a causa della pandemia. Nonostante i problemi con l’organizzazione del matrimonio la coppia non perde occasione per scambiarsi dolcissime dediche social. Nelle ultime ore Simona ha deciso di condividere con i followers tutto il suo amore per il compagno tramite la condivisione di un post che li ritrae abbracciati al mare: “Che fortuna averti incontrato” scrive la Ventura, nella didascalia della foto.

La coppia ha trascorso un week-end in Romagna, terra natale di Simona, all’insegna del relax e dell’amore. Un amore arrivato inaspettatamente che per Simona ha rappresentato una vera e propria rinascita. Nella didascalia la Ventura ricorda al compagno quanto sia importante per lei e quanto la sua vita sia positiva da quando il giornalista è entrato nella sua vita. Dopo il divorzio da Stefano Bettarini e alcune relazioni fallite, la presentatrice ha finalmente trovato il vero amore e non perde occasione per urlarlo al mondo. Giovanni Terzi è un giornalista, scrittore e architetto. Inoltre ha partecipato come ospite e presentatore a diverse trasmissioni televisive.

Nella sua lunga carriera ha sperimentato anche la politica, prendendo parte alla Giunta Moratti e diventando assessore alle attività produttive di Milano. Un uomo affermato che ha risvegliato l’amore nel cuore di Super Simo e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per un felice futuro insieme.