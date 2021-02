Gianluca Vacchi festeggia Sharon Fonseca: primo compleanno da mamma

Festa in famiglia per Gianluca Vacchi: la compagna Sharon Fonseca ha celebrato il compleanno per la prima volta da mamma. Ecco le foto del party.

Sharon Fonseca ha compiuto gli anni e con il compagno Gianluca Vacchi ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma nella loro grande tenuta con un’invitata d’eccezione: la piccola Blu Jerusalema di soli 3 mesi, prima e unica (almeno per ora) figlia della coppia. Ecco le foto dei festeggiamenti.

Primo compleanno in tre

La giovane modella venezuelana, compagna di Gianluca Vacchi, ha spento le candeline per il suo 26esimo compleanno. I suoi sono stati festeggiamenti particolari: per la prima volta infatti Sharon Fonseca ha fatto festa insieme a Blu Jerusalema, la dolce bimba avuta insieme a Vacchi lo scorso ottobre.

Primo compleanno in tre quindi per la bella famiglia felice, ai cui componenti si aggiungono anche i tre cani golden che vivono in casa e che spesso sono protagonisti dei simpatici video sulla piattaforma TikTok insieme ai padroni.

La dedica su Instagram di Gianluca alla compagna Sharon

Gianluca Vacchi è molto innamorato della giovane compagna e non perde mai occasione di mostrarglielo, tramite video e dichiarazioni social. Non di meno è stata infatti la lettera che l’imprenditore bolognese le ha dedicato su Instagram per il suo 26esimo compleanno.

“Buon compleanno amore mio! Tre anni e dieci giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e io ancora non riesco a capacitarmene della benedizione che Dio ha messo sulla mia via quel giorno“, ha infatti scritto in didascalia Vacchi, accompagnando il testo ad una tenera foto insieme alla sua dolce metà. “Oggi abbiamo Blu Jerusalema, e nella nostra famiglia l’amore continua a crescere giorno dopo giorno. Ti amo mia regina, più di ieri e meno di domani. Tuo, Gianluca“, ha concluso l’imprenditore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

La festa è stata pensata nei minimi dettagli, anche se Vacchi ha abituato i followers a sorprese in grande stile (basti pensare all’accoglienza della piccola Blu Jerusalema a casa dopo la sua nascita).

E così il tavolo della sala è stato allestito con un ricco banchetto di finger food, tantissimi palloncini colorati e per la festeggiata una grande torta ricoperta con pasta di zucchero bianca e rosa. Non sono mancati anche gli effetti speciali con delle “candeline” che erano delle vere e proprie fontane di luce.

E per la neo 26enne c’è stata anche una grande sorpresa: il regalo ricevuto dai suoi parenti lontani che vivono a Miami la ha molto emozionata. I familiari infatti le hanno regalato una collezione di foto di famiglia, per conservare ben vividi i ricordi nonostante la grande distanza che li divide.

Sharon Fonseca: il messaggio di ringraziamento sui social

Anche Sharon ha dedicato un post Instagram per ringraziare tutti per i messaggi di auguri. In didascalia ha anche scritto: “Sono incredibilmente grata per ogni secondo del vostro tempo che spendete per inviarci i vostri auguri. Vi auguro un mondo pieno di salute, amore e felicità“. Insomma a giudicare dalle foto sembra proprio che Sharon di amore e di felicità ne abbia fatto il pieno, come del resto continua a fare ogni giorno anche nella quotidianità.