Raffaella Fico scatto da censura: lato “B” rosso fuoco – FOTO

Continua a stupire con scatti da togliere il fiato. Raffaella Fico anche ieri sera con il suo look rosso fuoco ha infiammato gli animi dei suoi sostenitori

Ieri sera Raffaella Fico è stata ospite a Tiki Taka e come sempre la sua presenza non è passata di certo inosservata. Bella, sexy ed intelligente, il popolo maschile quando la vede perde la testa .Infatti, è quanto accaduto anche poco fa, dove sul suo seguitissimo account Instagram ha postato uno scatto che purtroppo non ha potuto pubblicarlo prima. Vediamo insieme cosa è successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico infiamma il web con una posa ammiccante

Raffaella Fico come sempre riesce ad incantare tutti, mostrando la sua bellezza. Negli ultimi anni, in molti hanno notato che si è lasciata prendere troppo dalla chirurgia e si è sottoposta a vari interventi. Nello stesso tempo tempo, però, la soubrette napoletana è rimasta sempre la stessa: bella e sensuale come la sua prima apparizione in tv.

Poche ore fa, sul proprio account Instagram, che conta più di 500 mila follower, ha postato uno scatto da censura. Con addosso un micro abitino color rosso fuoco, si è seduta sulla scrivania accavallando le gambe ed evidenziando il suo lato B, tonico e perfetto. Una vera e propria esplosione di sensualità e classe …

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

L’ospitata a Tiki Taka e il flirt con Ronaldo

Raffaella Fico ieri sera si è raccontata a Tiki Taka e ha parlato del suo breve flirt con della breve con Cristiano Ronaldo. L’ex compagna di Mario Balotelli ha spiegato precisamente il momento in cui ha conosciuto il portoghese e che tipo di rapporto ha avuto con lui. Grazie alla curiosità di Piero Chiambretti la show girl si è lasciata andare a piccanti confessioni, svelando che Cristiano Ronaldo con lei è stato un vero gentiluomo.

“All’epoca non sapevo nemmeno chi fosse, io ero una ragazzina di ventuno anni”, ha confidato ma ha anche precisato che non è una persona che gli interessa. Ricordiamo, infine che Raffaella attualmente e mamma di una bambina avuta da Mario Balotelli.