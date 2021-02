Cerchiamo di capire insieme che cosa stà succedendo ad Amici 20 e per quale motivo Alessandra Celentano ha fatto una dichiarazione tale.

Il programma o meglio il talent condotto dalla super amata Maria De Filippi, va in onda ormai da 20 anni, ed è sempre molto apprezzato.

Ma vediamo insieme per quale motivo, la maestra Celentano ha fatto questa particolare dichiarazione, che nessuno si aspettava.

Amici 20 Alessandra Celentano dichiara: “Mi sono scocciata”

Nella puntata giornaliera che è andata in onda ieri, è successo qualcosa di davvero particolare, ovvero sono stati messi 6 sgabelli al centro dello studio e poi è stato fatto partire un filmato.

Tutti i ballerini si sono accomodati ed hanno visto un video dove si mostravano mentre facevano lezione di danza classica, la mattina presto con Alessandra Celentano.

In queste immagini, i ragazzi non mostravano una grande voglia, tra sbadigli e lamenti, e per questo motivo l’insegnante ha deciso di prendere un provvedimento in particolare.

Ma a rimetterci, è stato proprio il suo allievo Tommaso, al quale ha sospeso la maglia ed Alessandra ha dichiarato: “Basta, mi sono scocciata”

La maestra ha chiesto poi, alle sue colleghe di fare la stessa cosa, ma non ha trovato alcun tipo di appoggio in questo senso.

Secondo Lorella Cuccarini, bisogna dare prima un avvertimento ai ragazzi e poi, successivamente si prendono iniziative.

Ma, come sappiamo, tra le due donne non scorre assolutamente buon sangue, e per questo motivo, difficilmente si trovano d’accordo, anzi quasi mai.

E voi cosa ne pensate con questa particolare, e forte decisione che ha preso la maestra Celentano nei confronti dei suoi allievi? E’ giusto oppure no?