Vediamo insieme come mai da questa sera non ci sarà più in onda il programma di Amadeus I Soliti Ignoti e cosa stà succedendo.

Il programma pre serale che conduce magistralmente Amadeus, ovvero i Soliti Ignoti, non andà in onda da questa sera.

Vediamo di capire insieme che cosa stà succedendo e quali sono le motivazioni.

Amadeus stop ai I Soliti Ignoti: svelato cosa succede

Stiamo parlando del programma pre serale condotto perfettamente da Amadues, ovvero i Soliti Ignoti, che in questa nuova veste, vede sempre un’ospite famoso, che cerca di vincere il montepremi che andrà poi in beneficenza all’ospedale Spallanzani di Roma per la ricerca sul Covid.

Ma come abbiamo detto, da questa sera e poi anche domani, il programma si fermerà nuovamente per dare spazio alle partite di Coppa Italia, che sono in calendario.

Inizieranno, infatti intorno alle 20.35 e per questo motivo non potremmo goderci i tentativi d’indagine condotti da Amadues, e dall’ospite di puntata.

Inoltre, una volta che terminerà a breve il programma condotto da Carlo Conti, ovvero Affari Tuoi, versione sposi, Amadues tornerà in prima serata con il suo programma, dato il grandissimo successo.

Nella puntata che abbiamo visto ieri sera c’era come personaggio famoso Fabio Galante, che purtroppo, non è riuscito a vincere il montepremi che aveva messo da parte, non indovinando il parente misterioso alla fine.

Per quanto riguarda, invece il prossimo impegno di Amadues, ovvero il Festival di Sanremo, è arrivata la decisione finale, ovvero che si farà senza pubblico e figuranti, ed andrà in onda dal 2 di marzo al 6.

Attendiamo, quindi di vedere tra un paio di giorni nuovamente Amadues con il suo programma pre serale, ed ovviamente l’avventura del Festival.

E voi cosa ne pensate della decisione che è stata presa per la non presenza del pubblico al Teatro Ariston?