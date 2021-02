Walter Zenga ha animato gli studi di LIVE Non è la D’Urso dove è stato ospite: ha annunciato una querela in arrivo e rivelato un dettaglio inedito sulla terza moglie che ha stupito tutti. Ecco che cosa ha detto il padre del gieffino Andrea Zenga nel salotto di Barbara D’Urso.

È stato molto importante e ha tenuto i telespettatori incollati alla tv l’intervento di Walter Zenga al salotto di Barbara D’Urso LIVE Non è la D’Urso: l’ex calciatore ha svelato un particolare inaspettato sulla sua terza moglie e ha poi minacciato delle querele in arrivo. Ecco perché e che cosa ha detto nel corso dell’intervista nel salotto più famoso di Canale 5.

Walter Zenga: scontro con Alda D’Eusanio per Andrea

È diventato una furia Walter Zenga dopo che in studio da Barbara D’Urso ha visionato le clip dal Grande Fratello Vip 5 nelle quali la neo concorrente Alda D’Eusanio ha rivolto nei suoi riguardi gravi accuse. Secondo la giornalista ed opinionista televisiva infatti Zenga nei confronti dei figli non sarebbe stato un buon padre e avrebbe accettato un incontro con il figlio nel reality solo perché attaccato dai social a causa del suo comportamento.

Da un po’ di tempo infatti va avanti la lite a distanza tra il padre e il figlio Andrea Zenga, attualmente concorrente al GF Vip, che è culminata in un incontro in diretta tra i due durante lo scorso appuntamento serale di venerdì con il Grande Fratello.

L’incontro aveva poi fatto scaturire parecchie perplessità tra i coinquilini della Casa che nei giorni successivi ne hanno parlato. Proprio in una di queste occasioni Alda ha pronunciato le fatidiche parole sotto accusa che hanno fatto tanto infiammare Walter.

Davanti alle telecamere di LIVE Non è la D’Urso quindi, l’uomo ha giurato che una volta uscita dalla casa la gieffina pagherà le conseguenze per le sue “parole volgari” che sono state “pronunciate da una persona che nemmeno mi conosce”. “Come si permette?“, ha tuonato Zenga.

Ma l’allenatore di calcio ha rivelato anche un altro dettaglio sulla propria vita privata che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa la regina del gossip Barbara D’Urso.

Walter Zenga: con mia moglie non è finita

L’ex calciatore ha stupito con le proprie affermazioni sulla relazione con la sua terza moglie Raluca Rebedea con la quale ha due figli: sembra infatti che tra i due sia ancora in corso una storia d’amore. Le sue sono parole che vanno contro tendenza a ciò che ormai si credeva da mesi, durante i quali il gossip dava la relazione tra i due come spacciata, proprio a seguito di ciò che lo sportivo aveva scritto in un post sui social sulla sua pagina personale. “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che ho sempre dato a Raluca si è in qualche modo rivolta contro di noi“. Queste le parole contenute nel post e che avevano fatto molto clamore, anche se poi la scritta era stata rimossa dopo poche ore.

Che quella frase fosse frutto di un litigio momentaneo quindi? Sembra proprio di sì, dato che Zenga ha confermato alle telecamere: “Sto ancora con Raluca“, regalando così un vero e proprio scoop al programma di Canale 5.