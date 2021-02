Vediamo insieme chi è stata la famosa attrice ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti, che ha girato ben 94 film, un numero davvero incredibile.

Il programma che va in onda la sera, prima dei vari programmi in prime time, è I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus.

Riesce sempre a trovare dei personaggi famosi, ma con delle peculiarità, e nella serata di ieri, un’attrice ha stupito davvero tutti, vediamo meglio insieme di chi si tratta e perchè.

I soliti ignoti: la nota attrice ospite di Amadeus: “Ho girato 94 film”

Ieri sera, come sempre, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti, dove bisogna indovinare alcune peculiarità dei vari personaggi presenti in studio.

Ma ieri, c’è stato davvero un personaggio amatissimo, con una lunga carriera alle spalle, tanto da aver girato ben 94 film.

Nella puntata di ieri, l’ospite che doveva indovinate era la bellissima Vittoria Schisano, che non ha avuto problemi ad indovinare chi fosse.

Stiamo parlando dell’attrice Gabiella Giorgelli, che ha girato con nomi del calibro di Federico Fellini, Mario Monicelli, e Bernardo Bertolucci.

La donna è nata nel 1941 ad ha iniziato la sua avventura partecipando a Miss Italia nel 1961 arrivando tra le tre finaliste.

Tra i titoli di maggior successo possiamo elencare, L’isola di Arturo, I fuorilegge del matrimonio, La commare secca e Le più belle truffe del mondo, e moltissimi altri.

Ha ricordato che la sua carriera è iniziata davvero molto giovane, e che anche se non ha vinto Miss Italia, Pier Paolo Pasolini l’ha invitata ad affacciarsi nel mondo del cinema, e da lì è iniziato tutto.

Insomma una donna ed attrice super famosa, che ha girato un incredibile numero di film, tutti di enorme successo.

Sicuramente anche voi da casa, avevate capito che era proprio lei la nota attrice al quale si poteva associare l’indizio.