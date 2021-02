Vediamo insieme tutti gli indizi che portano a scoprire, prima del tempo, chi si nasconde dentro alla Pecorella, del Cantante Mascherato.

Il programma condotto dalla bravissimi Milly Carlucci è giunto alla sua seconda edizione, ed è sempre molto amato e seguito.

Vediamo insieme che cosa è trapelato e chi si nasconde sotto la maschera della Pecorella, ovvero la nota conduttrice.

Il Cantante mascherato: dentro alla Pecorella c’è proprio la nota conduttrice

Come sappiamo il programma condotto dalla super amata Milly Carlucci, vede ben 9 maschere in gara, ma già nella prima puntata, una è uscita dal gioco.

I primi eliminati sono stati i Ricchi e poveri, che si nascondevano, tutti e quattro sotto la maschera di Baby Alieno.

Hanno anche avuto un problema, durante la diretta, motivo per il quale hanno dato la linea alla pubblicità, per via del troppo caldo e delle condizioni come erano sotto la maschera tutti insieme.

Ma vediamo insieme, chi in base agli indizi sembra nascondersi sotto la maschera della Pecorella, ovvero la nota conduttrice televisiva.

La maschera ha dichiarato che si sente smarrita in un mondo di lupi, e che deve essere più leggera.

Come prima canzone, interpreta la bellissima “Diamonds are girls best friends” e per moltissime persone, da Instagram, sembrano convinti che si tratti di Francesca Fialdini.

Per il momento, ovviamente non ci sono ne conferme ne smentite in merito, ma possiamo attendere i prossimi indizi che verranno comunicati nella puntata che ci attende di venerdì.

E voi cosa ne pensate di questa ipotesi investigativa che arriva dal web? Secondo voi chi si nasconde sotto la Pecorella, del Cantante Mascherato?