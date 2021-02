Vediamo insieme a chi sono state rivolte queste accuse, dei vari inquilini della casa del Grande fratello Vip, e per quale motivo.

Il programma, o meglio il reality che sembra non finire mai, è quello del Grande Fratello Vip, ma finalmente a breve arriverà alla finale.

In questi ultimi giorni, però stà girando una particolare voce, che vede come raccomandata, una inquilina, ma vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

GF Vip: “Lei è raccomandata e andrà in finale” parole forti contro l’inquilina

Come sappiamo durante tutto il lungo percorso del Grande Fratello Vip, sono entrati molti personaggi, e tra gli ultimi c’è Carlotta Dell’Isola.

La ragazza, aveva già partecipato ad un’altro reality, ovvero Temptation Island, che le avevano permesso di farsi conoscere al grande pubblico, per la sua simpatia.

Ma una sua ex compagna, Sofia Calesso, di quel reality, ha rilasciato una particolare dichiarazione che ha stupito tutti, ai microfoni di meteoweek, perché le sue parole sono state le seguenti come ha:

“…probabilmente Carlotta arriverà in finale….non dovrebbe essere al Gf Vip a meno che, e questo è ormai appurato, non abbia avuto delle conoscenze così forti che si spiegano tutto, mi riferisco a Facchinetti e la Marcuzzi”

La ragazza, dice che da regolamento non potevano partecipare ad altri reality, ma al momento non ci sono ancora conferme o smentite in alcun modo, staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.

Probabilmente, nei prossimi giorni, o magari con la prossima diretta, Alfonso Signorini cercherà di chiarire la situazione e queste voci

E voi cosa ne pensate di queste parole che ha detto Sofia durante questa intervista? Secondo voi arriverà in finale Carlotta oppure no?