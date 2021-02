Amici: Lorella Cuccarini ha assegnato una prova di ballo molto importate a Rosa e agli altri suoi ballerini, ma gli utenti sul web, a cui non sfugge nulla, si sono accorti di un piccolo particolare per questo motivo hanno iniziato a polemizzare sui social contro il programma, ecco cosa è successo

Ancora una volta nella scuola di Maria De Filippi, la ballerina Rosa Di Grazia finisce al centro di una polemica, la giovane ragazza oltre ad essere ripetutamente attaccata dalla maestra Alessandra Celentano perché secondo lei non è portata per la danza, ora viene criticata anche sul web per una prova assegnata dalla sua maestra Lorella Cuccarini, scopriamo nel dettaglio cosa sta accadendo nel talent show, Amici di Maria De Filippi.

I concorrenti della scuola sono ogni giorno più agguerriti, ovviamente i ragazzi cercano di raggiungere l’obbiettivo principale, cioè arrivare al serale e vincere il talent show, nelle ultime ore il programma si è trovata al centro di una polemica lanciata dagli utenti sul web, Lorella Cuccarini per spronare i suoi allievi ha deciso di assegnargli una prova diversa dal solito e sicuramente molto difficile: ogni ballerino deve realizzare una coreografia con un coreografo esterno. Fino a qui non ci sarebbero stati problemi, ma nel momento in cui la Cuccarini ha assegnato alla ballerina Rosa il suo coreografo gli utenti sul web hanno avviato una protesta nei confronti del programma accusando la maestra Lorella di avvantaggiare la ragazza solo per dimostrare alla Celentano che è una brava ballerina.

Come si può vedere dal video qui sotto, la maestra ha assegnato questa prova a Alessandro, Martin e Rosa, comunicandogli di aver fatto una proposta alla produzione e che finalmente essendo stata accettata ha potuto rivelargli di cosa si tratta “Vorrei invitare tre coreografi esterni, diversi tra loro per stile o genere e che hanno grande successo ed esperienza nel loro lavoro. Daranno ad ognuno di voi una speciale attribuzione, una coreografia da preparare. Lavoreranno con voi e poi verranno in puntata a dirci quali sono le loro sensazioni”.

La professoressa Lorella Cuccarini incontra i suoi allievi Martina, Alessandro e Rosa per una comunicazione importante! #Amici20 pic.twitter.com/4psi2auXar — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 28, 2021

I ragazzi sono sembrati molti entusiasti della prova assegnata dalla Cuccarini, addirittura Rosa ha confessato di non temere questo compito, probabilmente anche per questo motivo in seguito è nata la protesta sul web, scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Gli utenti sul web protestano per la prova assegnata da Lorella Cuccarini “è ridicola”

Si conosco già e hanno lavorato insieme. Cosa vuoi che le dica? Certamente le dirà che Rosa è una ballerina con la B maiuscola solo perché Cuccarini la ridicola deve dimostrare che la Cele ha torto e che è migliore di lei🤡🤡

Team Celentano a vita👑 #Amici20 pic.twitter.com/fNobbNJ6yi — MaryRosy_99 (@MariaRo90140382) January 28, 2021

Lorella Cuccarini dopo aver assegnato la prova ai tre ragazzi non ha perso tempo e ha subito assegnato a loro i coreografi, ed è proprio in questo istante che sul web è scoppiato il caos. Alla ballerina è stato assegnato il maestro Thomas Signorelli, famoso coreografo, Rosa sentendo il suo nome ha fatto una sorriso ed ha esclamato “Chapeau, colgo questa opportunità a braccia aperte, non mi spaventa questo lavoro”, il web sempre attento ai dettagli non ha potuto fare a meno di polemizzare per un piccolo dettaglio che molto probabilmente è sfuggito agli autori di Amici.

Diversi telespettatori hanno iniziato a bombardare twitter facendo notare che in realtà il coreografo Thomas Signorelli e Rosa hanno già collaborato in passato ad Italia’s got talent e per questo motivo la ballerina sarebbe vantaggiata perché avendo già un rapporto consolidato da lui riceverebbe solo complimenti e mai critiche.

Ad esempio un utente su twitter ha fatto notare che secondo lui la Cuccarini ha scelto quel coreografo apposta, solo per dimostrare alla maestra Celentano che ha torto nel pensare che Rosa non sia portata per la danza.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto se Alessandra Celentano farà notare questo dettaglio agli autori di Amici così che possano interrompere la prova, non ci resta che aspettare.