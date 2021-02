GF Vip, Andrea Zenga incontra papà Walter: I fan “non ci hai convinto”

Walter Zenga è arrivato nella Casa del GF Vip per un confronto con suo figlio Andrea dopo tanti anni di incomprensioni e gelo: cosa come sono andate le cose.

E’ arrivato finalmente il momento del confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter. Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni causate dalle rivelazioni di Andrea che accusava il padre di aver abbandonato lui e il fratello dopo il divorzio con la loro madre, Walter ha deciso di entrare dalla porta rossa per affrontare il figlio. Prima del confronto però Alfonso Signorini ha voluto parlare con Walter. L’ex calciatore ha dichiarato che avrebbe voluto mantenere la situazione privata ma dopo aver ricevuto insulti e contestazioni sui social preferisce raccontare come stanno veramente le cose. Una volta entrato nel giardino per incontrare il figlio ha cercato di smorzare la tensione domandando come stava andando l’avventura nella casa, poi ha detto ad Andrea di essere arrivato da Dubai e aver fatto due tamponi in 36 ore per potersi chiarire con lui. Zenga ammette parzialmente di essere stato poco presente per i figli, ma si giustifica raccontano di essersi allontanato per motivi lavorativi. I suoi impegni come allenatore l’hanno portato in tantissime nazioni diverse e mantenere un rapporto con i suoi figli non sempre è stato facile o possibile. Poi ricorda ad Andrea che quando uscirà dalla casa, lui lo aspetterà per chiarire da uomo a uomo, il loro rapporto. Andrea è apparso visibilmente intimorito ed emozionato dalla presenza del padre e l’unica richiesta che ha fatto al genitore è stata quella di parlare anche con il fratello Niccolò. Andrea ha sempre dichiarato che il fratello maggiore ha sofferto moltissimo per l’abbandono, perché essendo più grande ha vissuto la situazione in modo più consapevole.

Walter ha ammesso che i racconti del presunto abbandono dei suoi figli, gli hanno causato non pochi problemi al di fuori della casa e sono moltissime le persone che lo insultano sui social. L’ex giocatore ha raccontato di non essere mai stato colpito così tanto dalle critiche neanche quando giocava a calcio. Una frase che ha fatto pensare a molti che l’intervento al GF Vip sia stato fatto più per pulirsi la reputazione che per ricreare un rapporto con il figlio. Lo stesso Andrea, durante il confronto, gli ha chiesto se avrebbe cercato comunque un riavvicinamento se la questione non fosse diventata pubblica. Walter annuisce ma non convince il pubblico.

Appena finito il confronto Andrea è scoppiato a piangere per la tensione, e Signorini è accorso per ricordagli che quanto appena avvenuto è stato un momento bello, che potrebbe finalmente rimettere le cose a posto tra lui e il padre e noi ci auguriamo che sia così.