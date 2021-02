Riaprono i ristoranti e i bar, che potranno accogliere così i loro clienti fino alle ore 18. Da quel momento in poi, per i ristoratori resterà aperta invece soltanto la possibilità di vendere cibo da asporto – fino alle 22 – o con consegne a domicilio – senza limitazioni orarie.

Nonostante il ritorno in zona gialla, rimarranno chiusi, nei fine settimana, i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Come sempre devono essere osservate le regole sul distanziamento, sugli accessi scaglionati e sul periodo di sosta nei negozi, che dev’essere limitato soltanto al tempo necessario a completare i propri acquisti.

Cambiano anche le regole per quel che riguarda musei mostre ed altri istituti e luoghi di cultura, che torneranno ad aprire dal lunedì al venerdì – ad eccezioni dei giorni festivi – con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle normative anti-Covid.

Per quel che riguarda le attività sportive, torna la possibilità di praticare attività venatoria, pur rimanendo il vincolo riguardante il divieto di superare i confini regionali. Rimangono invece chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali: le uniche eccezioni sono rappresentate dall’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. Permesso invece a tutti di recarsi presso centri e circoli sportivi per svolgere – all’aperto ed in maniera individuale – l’attività sportiva di base, nel rispetto del distanziamento ed evitando qualsiasi possibile assembramento.

Zona arancione

Nelle cinque Regioni che rimangono in zona arancione, invece, gli spostamenti possibili saranno limitati al territorio comunale, ammettendo anche in questo caso – e nel rispetto di questa limitazione – la possibilità di recarsi in visita, in due, presso l’abitazione privata di amici o familiari. Nei comuni con meno di 5000 abitanti, il vincolo di spostamento non riguarda i confini territoriali ma è prevista la possibilità di spostarsi in un raggio di 30 chilometri dalla propria casa. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti per lavoro, salute, necessità o per usufruire di servizi non presenti nel proprio Comune: in questi casi sarà necessario compilare un modulo di autocertificazione.

In queste Regioni, a differenza di quelle gialle, bar e ristoranti resteranno ancora chiusi al pubblico, con la possibilità di continuare la vendita da asporto – fino alle 18 per i bar – e a domicilio. Stesso discorso per musei e mostre, la cui chiusura viene prolungata. Permessa, invece, la partecipazione a funzioni religiose.