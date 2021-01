Belen non ha ancora confermato la gravidanza ma le forme arrotondate non lasciano più dubbi. Ecco le foto del pancino della showgirl.

Prime passeggiate con il pancino in vista per Belen Rodriguez. L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma le immagini del pancino non lasciano più nessun dubbio. Belen e il compagno Antonino Spinalbese sono in attesa del loro primo figlio. Il secondo per la showgirl argentina dopo l’arrivo di Santiago nel 2013, avuto dall’ex marito Stefano De Martino. Il sito TGcom24 riporta la notizia del settimanale “Chi”, che li ha pizzicati durante una romantica passeggiata per il centro di Milano in compagnia del figlioletto della Rodriguez. Secondo il magazine la bella showgirl sarebbe incinta di più i 4 mesi e l’arrivo del bambino sarebbe previsto per il prossimo maggio. La coppia sta cercando di mantenere la notizia riservata ma ormai le forme della modella non lasciano più dubbi. Inoltre solo qualche giorno fa Belen ha dato indirettamente la conferma definitiva pubblicando una stories nella quale indossava un braccialetto antinausea. Sono insistenti anche le voci sulla reazione dell’ex Stefano De Martino alla nuova gravidanza di Belen.

Secondo fonti vicini al ballerino, De Martino non sarebbe per niente felice della notizia, reputando la relazione troppo recente per l’arrivo di un bambino. Effettivamente la showgirl e il parrucchiere hanno ufficializzato la relazione solo lo scorso settembre, ma Belen non è nuova ai colpi di testa in amore. Anche la relazione con De Martino ha accelerato le tappe e la ex coppia ha dato alla luce il primogenito dopo solo un anno di relazione. Intanto Belen sembra sempre più raggiante che mai e la storia con Spinalbese procede a gonfie vele. A 10 mesi dalla fine del suo matrimonio si è già messa il passato alla spalle ed è pronta a creare una nuova famiglia.

Anche Spinalbese sembra aver cancellato il passato cambiando radicalmente la sua vita. Si è licenziato dal lavoro in un prestigioso salone di bellezza milanese per dedicarsi alla sua passione per la fotografia. Inoltre convive con la Rodriguez già dallo scorso novembre.