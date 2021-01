Uomini e donne, Enzo Capo convola a nozze: chi è la fortunata (FOTO)

L’ex cavaliere di uomini e donne, Enzo Capo è pronto per il grande passo: l’imprenditore napoletano a breve convola a nozze

Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Enzo Capo. Il cavaliere di origine napoletane si è fatto conoscere nel programma della De Filippi per la sua tormentata storia con Pamela Barretta. Quest’ultima, tra l’altro nell’ultima registrazione del 26 gennaio, si è ripresentata in studio decidendo di rimettersi in gioco in amore. Tra i due come in molti ricorderanno non è finita bene, anzi ci siano state addirittura denunce. Accuse reciproche, fatte anche in diretta tv e soprattutto sui social, dove ancora pochi giorni fa si sono scontrati a “fior di frecciatine“. Ma a quanto pare, però, per il noto imprenditore è davvero pronto a voltare pagina e proprio ieri ha annunciato le sue nozze. Vediamo insieme chi è la fortunata.

Uomini e donne: Enzo Capo convola a nozze

Enzo Capo ha voltato pagina e oggi è felicemente fidanzato. Da mesi, infatti, lo vediamo accanto una splendida donna che in alcuni tratti sembra somigliare a Monica Bellucci. Una donna di classe, sexy e molto femminile.

La coppia è talmente felice di stare insieme tanto da essere pronta a fare il grande passo e convolare a nozze. Ad annunciare il lieto evento, lo stesso Enzo attraverso una diretta Instagram.

L’ex cavaliere di Uomini e donne è apparso molto emozionato e con grande entusiasmo ha svelato anche la fatidica data. Salvo, complicazioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19, Enzo e Lucrezia (questo il nome della compagna) dovrebbero sposarsi il 29 giugno 2021.

Chi è Lucrezia Massimo, la nuova fiamma di Enzo?

Enzo Capo ha fatto sapere ai suoi fan che ha scelto questo giorno perchè il 28 giugno del 2020 è stata la prima volta che ha incontrato Lucrezia Massimo. Tra i due è stato subito colpo di fulmine e da quel giorno non si sono più lasciati. Inoltre, la coppia ha raccontato anche i dettagli delle nozze, che a quanto pare verranno celebrate a Napoli, dove ci sono tutti i loro amici più intimi. Un secondo matrimonio, poi si svolgerà ai Caraibi.

Enzo e Lucrezia vivono insieme dal 6 novembre 2020 e per motivi di lavoro sono costretti spesso a viaggiare. Lui è titolare di un’agenzia di immobili di lusso a Budapest, mentre lei si occupa di estetica e ha uno studio. Intanto, il loro amore è solido e dopo le nozze pare siano pronti anche ad allargare la famiglia. Lei ha già due bambine, mentre lui ancora no.