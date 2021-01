Vediamo insieme che cosa ha dichiarato e confessato Costantino Della Gherardesca, sul Cantante Mascherato e chi si nasconde sotto la maschera.

Il programma inizierà davvero a breve, ovvero venerdì, ed è molto atteso, stiamo parlando del Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci.

Uno dei nuovi giudici, però, ha confessato qualcosa che non poteva, sconvolgendo tutti, vediamo meglio insieme.

Il Cantante Mascherato: Costantino confessa: “Dentro Baby Alieno c’è proprio lui”

Milly Carlucci con il suo nuovo programma la vedremo in prima serata su Rai 1 per ben 5 settimane, con la seconda edizione del programma Il cantante mascherato.

In gara, come sappiamo, ci sono ben 9 maschere sotto alle quali si nascondono personaggi famosi.

Ma, uno dei nuovi giudici del programma, Costantino della Gherardesca, ha dichiarato, tramite il suo profilo social di Instagram, qualcosa che doveva tenere nascosto.

Ha infatti detto le seguenti parole:

“Mi identifico nel Baby Alieno. Secondo me all’interno di questa maschera, essendo piccola, non c’è un personaggio che fisicamente è simile a me, come per esempio Gerry Scotti…Provo ad indovinare: Pierluigi Diaco!”

Ovviamente non possiamo sapere se è vero oppure no, ma iniziando già da venerdì potremmo seguire i vari indizi per cercare di identificare il personaggio che si nasconde sotto.

Nelle ultime ore, Milly ha anche pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram, alcune breve immagini di ogni maschera con qualche piccolo indizio, ma per quanto riguarda Baby alieno il video è davvero corto perché dichiara che non è ancora arrivato dalla sua galassia.

Secondo voi chi si potrebbe nascondere sotto questa sontuosa maschera rosa, anche un pochino ingombrante?