Sanremo 2021, prima grana per Amadeus: una star rischia di saltare il Festival

Sanremo 2021: arriva la prima grana per Amadeus che rischia seriamente di perdere uno dei personaggi più famosi al Festival. Tutti i dettagli

Il Festival di Sanremo 2021 rischia di perdere uno dei protagonisti annunciati alla vigilia. Una star come Zlatan Ibrahimovic voluto a tutti i costi da Amadeus rischia di non partecipare alla kermesse della canzone italiana. Il motivo è semplice: dopo la gara di ieri sera e lo scontro con l’interista Romero Lukaku tante sono state le proteste per il gesto antisportivo che il campione svedese avrebbe compiuto insieme all’attaccante belga. Una situazione che è emersa già ieri sera durante la diretta della partita, ma che nelle ultime ore è diventata più pressante. Ma riavvolgiamo il nastro e ricordiamo cosa è successo nello specifico. Ieri sera su Rai Uno è andato in scena il derby di coppa Italia tra Inter e Milan, valevole per la qualificazione alle semifinali del trofeo tricolore. In campo le squadre milanesi, con le due stelle a contrapporsi. In uno scontro di gioco i due attaccanti si sono trovati a discutere animosamente.

Per poco non è scattata una rissa che è stata vista in diretta televisiva, tra lo sconforto generale del pubblico che mai si sarebbe aspettato un comportamento del genere tra due calciatori molto importanti. Da quel momento in poi tante le proteste, con migliaia di lamentele per un calciatore come Ibra che non pare sia troppo voluto al Festival 2021. Una grana per Amadeus e la Rai che dovranno gestire la situazione, anche perché si parla di premio presenza di 50 mila euro sbagliato. Insomma, una polemica che proprio non ci voleva e che mette in difficoltà la televisione pubblica in un momento storico e delicato che ha colpito il paese con l’emergenza Coronavirus. Staremo a vedere come si comporterà la Rai di fronte ad un episodio molto grave e soprattutto visto in diretta nazionale.