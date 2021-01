Le anticipazioni della registrazione di oggi segnalano che Davide Donadei finalmente ha fatto la sua scelta

Come già anticipato ieri su tutti i siti di gossip, Davide Donadei oggi 27 gennaio sta registrando la sua scelta. Il tronista pugliese dopo un lungo percorso a Uomini e donne finalmente si è convinto a chi avere accanto tra Beatrice e Chiara. Le due ragazze sono apparse sempre dal primo istante molto interessate al giovane e non aspettavano altro che questo momento. Vediamo insieme i dettagli…

Davide Donadei e il suo percorso a Canale 5

Un percorso quello di Davide Doandei lungo e molto travagliato ma possiamo dire con un finale bellissimo. Il giovane tronista, nonostante fosse a conoscenza di poter deludere le sue corteggiatrici ha cercato di essere sempre diretto e sincero. Nel giro di pochi mesi ha capito che era inutile tenere nello studio tante persone e per più di due mesi si è concentrato su Chiara e Beatrice.

Due giovani fanciulle molto diverse ma entrambi dolcissime. Beatrice è sempre stata considerata “quella più bambina” ma allo stesso tempo pronta a diventare la prima donna in caso di attacco. Il pubblico, sia sui social che in studio, si sempre schierato dalla sua parte e ha sperato fino all‘ultimo che fosse la scelta di Donadei.

Chiara, invece, è apparsa dal primo giorno molto dura, infatti come ha detto lei stessa in una recente intervista si identifica così: “Sono nata principessa cresciuta guerriera, un angelo bianco con l’anima nera”. Molto probabilmente per i tanti problemi che ha dovuto affrontare nella vita a causa di sua madre.

Il tronista ha scelto Chiara

La notizia è appena arrivata. Davide Donadei dopo un lungo ed emozionante discorso ha scelto Chiara Rabbi. Eppure, pochi giorni fa la giovane si era detta molto scettica, in quanto vedeva il tronista molto vicino a Beatrice.

Possiamo dire dunque che si era completamente sbagliata e l’atteggiamento di Davide visto oggi in puntata spiega perfettamente la sua reazione: Donadei è davvero innamorato.