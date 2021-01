Can Yaman e Diletta Leotta prossimi alla convivenza (RUMORS)

Can Yaman e Diletta Leotta beccati di nuovo insieme a Roma: gli amici della coppia parlano di una presunta convivenza a breve

Non si hanno ancora certezze sulla presunta relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta. Intanto, possiamo confermare che il gossip impazza e le fan del’attore sono curiose di sapere la verità. Sono settimane che si parla di un flirt tra la modella italiana e il sexy simbol turco e nelle ultime ore è spuntato un nuovo pettegolezzo. La coppia, se così s può definire è stata beccata di nuovo a Roma, in un ristorante a cena. Ma il vero colpo di scena sarebbero delle rivelazioni fatte proprio dagli amici dei diretti interessati.

Diletta Leotta e Can Yaman: nuovo incontro a Roma

L’attore turco e la presentatrice sembrerebbero fare sul serio. Alcuni amici vicini ai due protagonisti di questa vicenda si sono lasciati andare a delle indiscrezioni clamorose tanto da parlare di possibile convivenza. Da circa 10 gironi, Can e Diletta hanno iniziato a seguirsi sui social e di recente si sono rivisti a Roma. La Leotta, appena ha saputo che l’attore è arrivato a Fiumicino si è fatta trovare già nella città Capitolina, vicino a Trinità dei Monti.

Come riporta il settimanale Chi, la show girl, in questo caso non ha alloggiato nell’albergo del loro primo incontro ma in un altro poco distante. Nell’attesa, Diletta ha voluto rilassarsi, passeggiando per Villa Borghese e solo a tarda serata si sarebbe incontrata con Can Yaman, nel suo albergo.

Possibile convivenza tra i due?

Ad immortale l‘incontro segreto il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini. Su Chi , infatti, sono state pubblicate le immagini in esclusiva della coppia a cena nel noto albergo di Can. Dopo aver mangiato i due avrebbero trascorso la notte in camera. Il giorno seguente ad uscire prima è stata Diletta e poco dopo l’attore. Ovviamente tale mossa per evitare paparazzi ma ormai era già troppo tardi.

Intanto, continua anche a circolare la voce di una possibile convivenza. Can e Diletta sarebbero innamorati e sempre secondo alcune persone vicine al giovane 31enne pare che lui abbia perso letteralmente la testa per la modella italiana. Per ora, per sapere cosa c’è di vero, purtroppo, non ci resta altro che aspettare nuovi indizi.