Gabry Ponte è tornato al lavoro. Il dj su Instagram: “Direi che sono guarito”

Gabry Ponte ha postato una foto su Instagram dopo il suo intervento al cuore: follower entusiasti per la bella notizia che ha dato a tutti

Una bellissima notizia per tutti i follower di Instagram, ma in generale per tutti i fan del dj e producer, che nelle ultime settimane aveva fatto preoccupare molto per le sue condizioni di salute. Un intervento al cuore, anche abbastanza delicato, che è stato eseguito con successo all’ospedale Molinette di Torino nei giorni scorsi. E’ stato il celebre dj ad aggiornare i suoi fan dalle pagine di Instagram, con l’evolversi della situazione fino all’epilogo di oggi. Con il post che ha dato conferma della fine del suo calvario. “oggi ho aperto il mac e ho fatto un pezzo.. direi che sono guarito 😂”. Lo scatto – pubblicato sotto – ha mostrato il dj ancora provato dagli effetti dell’operazione subita, ma già all’opera con Mac e cuffie in testa per continuare il lavoro che più ama nella sua vita. Dopo aver superato la settimana più difficile di sempre per lui, il rientro a casa e la sensazione di essersi rimesso in carreggiata resta forte.

–> Leggi anche GF Vip, Stefania Orlando e la doccia stupisce: “Chi ha finito l’acqua calda?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Come detto Gabry Ponte ha aggiornato costantemente i follower di Instagram, anche nel giorno delle sue dimissioni, annunciando di fatto il suo rientro a casa. Poi il post di stamattina che è stato visto come una definitiva liberazione per tutti. Tanti i post di ringraziamento, dai medici agli infermieri. Grazie a tutto lo staff e l’equipe che ha concluso brillantemente la sua operazione.

–> Leggi anche Mercedesz Henger mostra il suo allenamento: “Se vogliamo farlo si riesce ovunque”

Nelle scorse ore il dj ha informato anche sulla situazione dalla sua casa, il riprendere confidenza con il suo spazio e le sue abitudini. All’inizio tanto riposo e poi il graduale ritorno alla normalità ed il lavoro. Era stato lui stesso nelle ultime ore a confermare quello che i medici gli avevano detto. Ossia che era arrivato ad un punto da non poter rinviare più l’operazione. Che come detto è stata superata alla grande.