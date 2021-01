Mercedesz Henger mostra il suo allenamento: “Se vogliamo farlo si riesce ovunque”

Mercedesz Henger ha pubblicato una storia su Instagram lasciando i follower senza parole mostrando le sue doti fisiche durante l’allenamento

La cura del corpo e l’allenamento fisico alla base di tutto, per mantenersi sempre asciutta con un fisico scolpito e tirato. E’ questa la filosofia della figlia di Eva, che spesso proprio per questo suo atteggiamento ha ricevuto forti critiche, anche dalla stessa madre. “Troppo mascolina” “Non hai più forme” e tante altre accuse che le venivano mosse per via di questa sua passione ritenuta esagerata per la palestra. Ma a distanza di poco tempo la web influencer, compagna di Lucas Peracchi, ha saputo smentire e soprattutto smontare tutte le accuse nei suoi confronti. Mostrando un fisico perfetto e scolpito, ma anche una bellezza e sensualità assoluta, con delle curve da perdere il fiato. Insomma, rispedite al mittente, e con molta decisione, le accuse che le sono state mosse. Una grandissima soddisfazione per lei che tra l’altro ha reagito sempre con massima signorilità anche alle critiche più pesanti.

Ma adesso Mercedesz Henger è diventata un personaggio pubblico amatissimo, capace di far perdere la testa a tutti i suoi ammiratori che su Instagram soprattutto diventano sempre più numerosi. E che anche apprezzano la figlia della celebre Eva non solo per le sue qualità fisiche ma anche per una forte simpatia e una grande personalità. Nelle ultime storie su instagram ha spiegato il motivo dell’assenza dei video degli allenamenti, postando gli ultimi eseguiti in ordine di tempo. Grande l’entusiasmo dei follower che hanno espresso tutto il loro consenso per le immagini che abbiamo pubblicato sopra e sotto. Esercizi che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche ma anche la sua forte sensualità, quella di un personaggio sportivo e che da tempo è entrato nel cuore dei follower. Il messaggio che ha voluto lanciare è stato chiaro: anche in questa situazione e con le palestre chiuse, se ci si vuole allenare si riesce a farlo ovunque ed in qualsiasi circostanza.