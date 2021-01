Cecilia Rodruguez, il cambio look fa discutere i fan: “Basta un po’ di coraggio”

Cecilia Rodriguez ha mostrato il suo nuovo look su Instagram: lo scatto ha diviso i follower tra quelli favorevoli e non alla novità proposta

La foto che ha pubblicato su Instagram la bellezza argentina ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. La compagna di Ignazio Moser ha deciso di dare un taglio con il precedente look passando ad uno nuovo, capace di stupire tutti. E così è stato infatti, perché il post su Instagram ha evidenziato un netto distacco con il passato. Ovviamente le reazioni dei follower sono state disparate, tra quelli che hanno approvato il cambio e quelli che invece l’hanno rimproverata di aver optato per questa scelta. Come tra l’altro sempre accade quando si parla di personaggi pubblici. Che si confrontano quotidianamente con i follower che non fanno passare nulla sotto il loro naso, sempre pronti a commentare e ad esprimere i loro pareri su tutto. Se vogliamo sono proprio i follower con questi comportamenti a creare i personaggi pubblici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez è una donna molto intelligente, oltre che bella. La sorella di Belen e compagna di Ignazio Moser sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Dopo il ritorno con il compagno dopo un periodo di incomprensioni e litigi, i due adesso sembrano aver rafforzato la loro storia d’amore, che va avanti a gonfie vele. L’argentina in questo periodo è stata molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram dove si mostra in tutta la sua sensualità e bellezza. Non solo con la pubblicizzazione dei modelli della prossima estate del marchio che ha creato insieme alla sorella, ma anche con scatti e storie che mettono in risalto la sua vita quotidiana. E quindi di riflesso anche la sua perfezione fisica. L’ultimo post è stato uno shock per qualche follower, una piacevole sorpresa per qualcun altro. Il cambio look – che vi mostriamo sotto – ha diviso i follower. Complimenti e critiche per lei. Voi invece cosa ne pensate?