Giulia De Lellis, un problema la tormenta: “Ho fatto fatica ad alzarmi dal letto”

Giulia De Lellis ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram con un post dove ha raccontato un disagio che la tormenta da tempo

La web influencer è un personaggio pubblico amatissimo dai suoi follower di Istagram. Che oltre ad apprezzarla per le sue qualità fisiche la amano anche per il suo carattere espansivo che la porta a condividere con i fan tutte le sue vicende di vita anche personali. Dopo la fine della relazione travagliata con Andrea Damante sta vivendo un nuovo amore con Carlo Gussalli Beretta, che tra l’altro è un ex amico di Damante. Si, dobbiamo parlare di ex amici in quanto dopo l’ufficializzazione della storia tra la 25enne romana e la sua nuova fiamma, i rapporti tra i due si sono interrotti. Amici al punto di condividere una casa a Forte dei Marmi la scorsa estate, si vocifera che proprio in quell’occasione la web influencer abbia notato l’attuale fidanzato. Tante le polemiche scaturite da questa nuova relazione, che adesso lei vuole mettersi alle spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis ha avuto un 2020 molto travagliato, e non solo per questioni sentimentali. Tanti gli acciacchi fisici, ma per lei anche la sofferenza di meteoropatia, un disturbo che colpisce le persone in base alle condizioni del meteo. La confessione che ha voluto fare ai follower ha lasciato senza parole. Ovviamente si è trattato di una criticità che sta tentando do risolvere, anche con l’aiuto dei suoi fan: “Buongiorno 🤍 Questa mattina in casa mia c’era una luce stupenda. Ho fatto fatica ad alzarmi dal letto perché sapevo la giornata importante che mi aspettava, ma una buona colazione e l’odore del caffè mi hanno motivata”. Questa la prima parte del messaggio che ha voluto condividere con i suoi ‘amici del web’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Tanti i messaggi di sostegno per lei, anche dopo quando ha spiegato nello specifico la sua problematica ed i modi per superarla: “Quando mi trovo davanti un problema cerco di darmi forza e farmi motivare da questo: “ il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema.” Comprendete ?!Buona giornata✨”. Questa la soluzione che Giulia De Lellis ha trovato per superare ogni sua difficoltà. Un modo per non cadere nelle paure e nelle ansie che nel passato troppo spesso l’hanno tormentata. Adesso che ha ritrovato anche una stabilità con il nuovo amore vuole viversi la vita al massimo e senza freni. Una grande iniezione di fiducia anche per le persone che come lei stanno vivendo la stessa criticità. Soprattutto in un periodo storico non facile per nessuno a causa dell’emergenza Coronavirus che sta facendo cadere troppe certezze per milioni di italiani. Ma lei stavolta ha voluto dare un segnale di ottimismo a tutti. Cosa ne pensate?