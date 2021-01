Elisa Isoardi presenta il suo nuovo amore: “Il mio risveglio insieme a lui”

Elisa Isoardi ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram dove mostra il suo risveglio insieme al suo amore. Scopriamo di chi si tratta

La conduttrice ha fatto una confessione ai suoi follower di Instagram con un video che ha postato sulla sua pagina ufficiale. Dopo l’esperienza a “Ballando con le Stelle” e la storia con il compagno di avventura Raimondo Todaro che non è decollata, l’ex padrona di casa de “La prova del cuoco” sembra in cerca di serenità, ma anche dell’amore vero. Tantissimi complimenti per lei che rimane tra le donne più affascinanti ed attraenti sul panorama nazionale, ma al momento nella sua vita pare ci sua un unico amore, che ha confessato nel video che ha mostrato con orgoglio ai follower. L’ex compagna di Matteo Salvini a Verissimo si è raccontata, parlando anche della fine della relazione con l’ex ministro dell’Interno e leader della Lega. Un rapporto che non si è sentita di portare avanti anche perché forse non pronta a recitare quel ruolo di ‘first lady’.

Elisa Isoardi resta uno dei personaggi più amati della televisione. Anche se ad oggi non ha un impiego televisivo, aspetta di tornare alla ribalta con una trasmissione tutta sua. La conduttrice sarà presente in varie trasmissioni nel ruolo di ospite, e nell’attesa che possa arrivare per lei una chiamata importante, si diletta tra i fornelli e tra le storie su Instagram che rendono felici i follower. Che amano i racconti sulla sua vita privata e le sue qualità fisiche che non lasciano indifferenti. Bellezza e sensualità di certo non le mancano, con i follower che gradiscono tutti i suoi post tra foto e video che pubblica. Nell’ultimo video ha mostrato l’amore della sua vita. Il risveglio insieme al suo Zen, il cucciolo che resta sempre con lei. “Buongiorno da noi” la didascalia al video che ha confermato la sua estrema bellezza anche al risveglio. Video che vi mostriamo sotto lasciando a voi ogni commento.