Momenti di forte stress per i vipponi della casa del Grande Fratello Vip, sembrano essere arrivati al limite della sopportazione tanto che un altro concorrente vuole abbandonare il programma, “non ce la faccio più“, ecco di chi si tratta

I concorrenti del Gf Vip stanno passando giorni difficili soprattutto dopo l’ultima notizia data da Alfonso Signorini durante la puntata di Lunedì 25 gennaio “la finale è stata fissata per l’1 marzo” ovviamente i ragazzi sono rimasti di stucco visto che pensavano di poter rivedere i loro cari il 7 di febbraio, nonostante le richieste dei famigliari di non prolungare ulteriormente il reality gli autori hanno deciso di proseguire fino all’ultimo.

A soffrirne maggiormente per questa notizia sono stati i veterani del programma, in particolare Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, i quali stanno addirittura pensando di lasciare il programma questo venerdì, ma nelle ultime ore un’altra vippona è andata i crisi, soprattutto dopo l’incontro con il suo fidanzato che l’ha sconvolta del tutto, stiamo parlando di Rosalinda Cannavò, la quale negli ultimi giorni ha avuto diversi dubbi sul suo compagno dopo ben 9 anni di relazione e ha anche confessato di aver più volte perdonato Giuliano per averla tradita, scopriamo cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia.

Rosalinda Cannavò dopo l’incontro con Giuliano, decisa ad abbandonare il Gf Vip

Rosalinda Cannavò, in arte conosciuta come Adua Del Vesco, sembra essere arrivata al limite della sopportazione dopo ben quattro mesi di reclusione all’interno della casa del Gf Vip. L’attrice nell’ultima puntata in prima serata ha incontrato il suo fidanzato Giuliano, il quale le ha chiesto di andare a convivere insieme, lei ovviamente dopo tutti i dubbi e le perplessità sul loro rapporto ha deciso di aspettare a dargli una risposta definitiva, prima vuole risolvere le cose tra loro. Nelle ultime ore sono emersi dei dettagli importanti sulla loro relazione, è stata la stessa Rosalinda a rivelare ai compagni di aver sofferto molto per Giuliano e addirittura di avergli perdonato un tradimento per questo motivo sarebbe spaventata nel dover riaffrontare di nuovo queste sofferenze.

Dopo la fine della puntata la vippona è entrata in crisi e si è sfogata con alcuni coinquilini della casa spiegando di essere spaventata per la proposta del suo fidanzato di andare a convivere insieme, avendo già convissuto per qualche periodo insieme a lui e le cose non erano andate bene, tanto che ha deciso di andarsene.

Per questo motivo ha paura che le cose possano andare ancora male e che possa cadere negli stessi sbagli fatti in precedenza, Rosalinda ha ammesso di essere talmente impaurita che vuole abbandonare la casa del Gf Vip, infatti ha detto “Sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo…Sto così male che vorrei abbandonare il gioco“.

Ovviamente i suoi compagni l’hanno convinta a rimanere in gioco fino alla fine, vedremo nelle prossime ore cosa deciderà di fare l’attrice.