Francesco Monte risponde furioso a Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Francesco Monte non ci sta e alle frasi pronunciate da Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al GF Vip risponde via social: in arrivo una querela.

Francesco Monte è infuriato e sui social esprime ciò che pensa di quello che è successo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Il giovane influencer infatti durante una lite con l’amica davanti alle telecamere del GF Vip ha pronunciato delle frasi proprio su Francesco Monte (ex di Giulia) che non sono andate per niente a genio al diretto interessato. Ecco che cosa è successo.

La lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

Per capire la dinamica della lite occorre innanzitutto fare un piccolo passo indietro, tornando al momento della discussione tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi al termine della puntata serale in diretta di lunedì 25 gennaio.

Zorzi infatti quella sera si è molto innervosito quando per l’ennesima volta Giulia si era riferita a lui come ‘migliore amico’ mentre invece secondo l’influencer quella che c’è tra di loro è a malapena amicizia, iniziata quando i due si erano conosciuti molto tempo fa fuori dalla Casa del GF Vip 5 ma che via via era andata scemando nel tempo.

Ma in questo che cosa c’entra Francesco Monte? Ebbene, sembra che tra i motivi della “rottura” tra Zorzi e la Salemi dei tempi ci fosse dietro proprio Francesco Monte, con il quale Giulia aveva una relazione stabile.

A rivelarlo e a fare il suo nome è stato proprio Zorzi, che lo ha anche accusato di essere omofobo. “Io su questo sono molto meridionale. È un dato di fatto che al nord hanno un’apertura mentale diversa. Va bene il bacio tra due donne che scherzano, ma mi ha fatto strano quel lungo bacio appassionato“, aveva infatti commentato Francesco sul bacio avvenuto sempre al GF Vip ma nell’edizione del 2018 tra Giulia Salemi e Martina Hamdy.

Tommaso: “Francesco Monte non mi voleva”

Parole che Zorzi seguendo la trasmissione aveva notato e che non gli erano per niente piaciute. Nel litigio con Giulia infatti le ha nuovamente riportate allo scoperto: “Uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un co****ne“, ha detto alla coinquilina e la ha poi accusata che da quando si è messa con lui ha invece trascurato il loro rapporto d’amicizia: “Non ti ho più vista. Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me: se questa persona non mi vuole, io devo sedermi al tavolo con uno che non ha piacere di avermi con voi? Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati”. E anche Giulia ha ammesso che ciò che era stato detto da Tommaso era vero.

La risposta di Francesco Monte: “Chi si fa i ca**i suoi campa cent’anni”

Francesco Monte ha risposto alle accuse con grande velocità e ha deciso di farlo tramite una Instagram Story, diretta proprio al concorrente del GF Vip 5 Tommaso Zorzi nella quale ha scritto che una cosa necessaria per emergere, oltre all’impegno e la fatica, è anche l‘ingoiare cose che non corrispondono al vero. “Chi si fa i c***i suoi campa 100 anni“, ha anche affermato, senza mezzi termini.

L’ex di Giulia Salemi ha poi continuato: “I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto… A tutto c’è un limite“, per poi concludere con un ‘arrivederci e a presto’, dando appuntamento al gieffino in quello che Francesco Monte ha descritto come un tribunale.

È in arrivo quindi una querela? E come reagirà Zorzi alla notizia? Non resta che seguire la prossima diretta per scoprirlo.