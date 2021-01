GF Vip, Stefania Orlando e la doccia stupisce: “Chi ha finito l’acqua calda?”

GF Vip, Stefania Orlando stupisce tutti con una doccia che mette in risalto le sue qualità fisiche: la conduttrice appare in grande forma

Non è riuscita ad arrivare in finale al primo tentativo nella prima sfida che ha visto staccare il pass a Dayane Mello nella puntata di lunedì scorso. Ma la conduttrice rimane tra i personaggi del programma di Alfonso Signorini che riscuote un grande successo. La sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip è stata ad oggi un percorso non privo di qualche ostacolo. Ricordiamo nelle prime settimane in gioco le sue paure e le ansie per dover affrontare forse una sfida più grande di lei. Non è facile infatti rimanere all’interno della casa per un periodo così lungo. Anche perché quest’anno il gioco si è allungato ulteriormente ed è andato avanti più del previsto, costringendo i concorrenti a trascorrere le vacanze di Natale e di fine anno lontano da parenti ed affetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Ma Stefania Orlando è andata avanti, e nonostante la piccola delusione di lunedì scorso, rimane una delle pretendenti alla vittoria finale in questa edizione particolare del GF Vip condizionata dall’emergenza Coronavirus. Insieme agli altri concorrenti si appresta a vivere le prossime settimane che condurranno alla finale, con tanta voglia di apparire in forma e determinata. La sua pagina Instagram ha pubblicato uno scatto dove si appresta a fare una doccia in costume. A 54 anni la bellezza romana mostra un fisico invidiabile e delle curve che non passano inosservate. “La più bella li dentro, classe ed eleganza ne fanno di lei la regina indiscussa” scrive un follower sotto il post, commento che rispecchia totalmente il pensiero della gran parte dei suoi sostenitori, che vedono in lei un personaggio non solo di una bellezza assoluta, ma anche una donna di gran classe e signorilità. Basteranno queste qualità per andare fino in fondo? I suoi fan sperano di si, intanto si consolano con uno scatto che ha lasciato tutti senza parole. “Chi ha finito l’acqua calda?” la scherzosa domanda che si pone ai follower nel post che abbiamo pubblicato sotto.