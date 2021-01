Vediamo insieme altre anticipazioni, per quanto riguarda i concorrenti dell’isola dei famosi 2021, e questa volta non ci crederete mai.

Il reality inizierà l’8 di marzo, e le indiscrezioni continuano ad aumentare giorno per giorno, perché il cast completo non è ancora stato presentato.

Vediamo insieme questa volta di che cosa si tratta.

Isola dei Famosi: il padre di un concorrente del GF Vip tra i naufraghi

I preparativi per questa nuovissima edizione del reality l’Isola dei Famosi non sono ancora finiti, anzi sono in fermento.

Le voci si fanno sempre più insistenti e le anticipazioni, anche, ma quest’ultima è davvero particolare, perché sembra che nel cast ci sia il padre di una concorrente del Grande Fratello Vip.

La notizia è stata data dalle pagine del sito sempre ben informato TvBlog, e sembra che Amedeo Goria, ovvero il padre di Guenda, ed ex marito di Maria Teresa Ruta, potrebbe fare il suo ingresso come naufrago in Honduras.

Nella giornata precedente, poi si era vociferato di una possibile partecipazione da parte di Elisa Isoardi e di Clemente Russo.

Mentre, per quanto riguarda un’altra concorrente che era stata data per certa, ovvero Patrizia Rossetti, ha comunicato lei stessa che non andrà all’Isola dei famosi, tramite un post sul suo profilo social di Instagram.

E le sue parole sono state anche abbastanza dure, ovvero:

“Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv”

E voi cosa ne pensate sulla possibilità, sempre che venga confermata di vedere Amedeo Goria tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi?