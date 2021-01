Sanremo 2021, colpaccio di Amadeus: arriva Naomi Cambpell

La modella Naomi Cambpell accanto ad Amadeus come co-conduttrice nella prima serata del festival di Sanremo 2021

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta da Covid-19, per il festival di Sanremo 2021 continua a lavorare senza sosta. Amadeus dopo aver ricevuto il “No” secco per quanto riguarda la presenza del pubblico in teatro si sta concentrando sui suoi ospiti e sulle donne del Festival. Ogni anno si sa, come sempre è atteso un ospite di fama internazionale e dopo il nome di Can Yaman è spuntato fuori quello della bellissima modella Naomi Cambpell. Ma vediamo i dettagli.

Sanremo 2021: tutte le co-conduttrici

Il festival di Sanremo 2021 si farà e il direttore artistico è pronto di nuovo per la conduzione. Per il secondo anno consecutivo, visti gli ascolti dello scorso anno, la Rai ha pensato ad un Sanremo bis sia per Amadeus e Fiorello. La coppia, infatti, è riuscita a trasmettere al pubblico a casa 4 serate di divertimento trattando anche tematiche molto importanti.

Per quest’anno vista l’emergenza dovuta da Covid 19, il tema molto probabilmente sarà proprio questo e ovviamente la campagna vaccini. Intanto, nelle ultime ore si cercano i nomi di chi affiancherà Amadeus in questa avventura. Oltre all’amico Fiorello, troveremo Elodie, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Matilda De Angelis. Ma il vero colpaccio sarebbe la top model Naomi Campbell.

Amadeus vuole la venere nera: arriva Naomi Cambpell

A richiedere con insistenza la presenza di Naomi Cambpell è stato proprio Amadeus che ha visto nella sua persona non solo una donna che rappresenta la moda. Dietro la sua persona c’è tanto altro, ha spiegato. La modella, quindi, aprirà la 71ima edizione del Festival di Sanremo e di sicuro con la sua meravigliosa bellezza incanterà tutti.

La Venere Nera, non sarà la sola a salire sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico ha fatto sapere che nel corso delle 4 serate, accanto a lui ci saranno ben 10 donne. Alcune di loro si vedranno solo per una serata, altre invece in più occasioni. Amadeus, inoltre, ha precisato che tutte saranno libere di rappresentarsi a loro piacimento.