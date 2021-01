Piccola discussione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nella casa del GFVip: l’influencer tira in ballo Francesco Monte e lo accusa di omofobia

Poche ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip si sono accesi gli animi tra due concorrenti. Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno parlato di un fatto accaduto qualche anno fa e il noto influencer ha tirato in ballo anche il suo ex Francesco Monte. Zorzi ha accusato l’ex tronista di Uomini e donne di omofobia e di aver usato un comportamento non corretto nei suoi confronti. Vediamo insieme cosa è successo.

Tommaso Zorzi critica Monte con Giulia Salemi

La lite tra Giulia Salemi e l’ex protagonista di Riccanza è iniziata dopo che l’influencer italo-persiana non ha scelto Zorzi tra i possibili finalisti. La discussione è finita sul tirare in ballo anche Francesco Monte.

Tommaso ha accusato la ragazza di essersi avvicinata a lui solo dopo che è tornata single, facendole notare anche alcune parole dette da Monte durante la sua partecipazione al GFVip che non gli sono affatto piaciute.

Nel dettaglio il giovane 25enne ha specificato che Francesco ha usato termini poco carini nei confronti degli omosessuali. Parole che come in molti ricorderanno suscitarono enormi polemiche.“Due donne che si baciano mi fanno schifo”, disse all’epoca l’ex tronista.

La risposta di Francesco Monte al gieffino

Durante la lunga discussione tra i due gieffini, Zorzi ha rinfacciato alla Salemi il fatto che ha sempre preso le difese del suo ex fidanzato, Francesco Monte e che proprio per colpa sua si sono allontanati.

Il protagonista di Riccanza ha anche continuato dicendo che Monte non ha mai avuto piacere di averlo attorno e che in poche parole non lo ha mai sopportato. Davanti a tali dichiarazioni, Francesco non è rimasto in silenzio e ha subito risposto a tono sui social.

Il cantante ha scritto che a tutto c’è un limite e che la legge è uguale per tutti. Infine, ha concluso il suo pensiero sottolineando quanto sia una persona umile e sincera e che i suoi genitori sono riusciti a dargli un’ottima educazione. Ci sarà un faccia a faccia? Cosa dovremmo aspettarci?