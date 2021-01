Antonella Mosetti completamente senza veli, i fan: “Pazzesca ed illegale”

Antonella Mosetti ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato tutti i suoi follower: completamente senza veli, curve in evidenza

La showgirl romana ha fatto impazzire i follower di Instagram con l’ennesimo post bollente che ha proposto sui social. Una foto che ha messo in risalto la sua forte sensualità e le sue curve bollenti ed esplosive, che riescono a scatenare tutti i suoi ammiratori. In pochi minuti il post ha fatto il giro del web, anche se per lei non ci sono stati solo complimenti ed apprezzamenti. Quando l’ex ragazza prodigio di “Non è la Rai” infatti si presenta sul web non ci sono solo approvazioni ma anche critiche da parte di chi non si trova in sintonia con il suo modo di agire e con il suo pensiero. Capota spesso e non solo a lei di doversi scontrare con persone che hanno opinioni diverse dalla sua. Come del resto accade a tantissimi personaggi pubblici e della televisione. Insomma, non solo applausi per lei anche se il post che ha pubblicato senza veli è stato apprezzato da un numero incredibile di follower.

Antonella Mosetti ha scatenato Instagram in pochi minuti. La foto che ha pubblicato è stata completamente senza veli ed anche se in lontananza le sue curve in primo piano sono apparse ben chiare e visibili. In evidenza soprattutto il lato b, il gioco del vedo non vedo ha coperto parzialmente il resto, con i follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento allo scatto che non è consigliabile ai deboli di cuore. Non solo bellezza e sensualità, ma anche curve bollenti ed esplosive che non sono passate inosservate. Uno scatto che come detto ha fatto in pochissimo tempo il giro del web, e che vi riproponiamo sotto per lasciare come sempre a voi ogni commento dopo il successo clamoroso che ha ottenuto su Instagram.