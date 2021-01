GFVip, è caos, urla fuori dalla Casa: “fuggite dal circo”

Poche ore fa fuori dalla casa del GFVip un fan ha urlato che il televoto è truccato e i voti fasulli provengono dal Brasile.

Manca poco alla fine di questa lunghissima edizione del GFVip. I concorrenti, seppur felici di stare sotto i riflettori, iniziano a sentire il peso e la stanchezza di voler abbracciare i propri cari. Intanto, ogni settimana va in onda una nuova diretta e in quella di lunedì Alfonso Signorini ha annunciato il nome della prima finalista, Dayane Mello. Un risultato che ha fatto storcere il naso a molti telespettatori per via della questione del televoto truccato dei fan brasiliani. A confermare tale tesi, pochi istanti fa, un fan che presentandosi fuori alla Casa ha urlato “fuggite dal circo”.

Urla fuori la casa del GFVip: “Televoto truccato dal Brasile”

Un vero e proprio colpo di scena quello che è accaduto poche ore fa fuori alla casa del GFVip. Un fan, infatti, ha urlato che il televoto è truccato dal Brasile e che devono uscire dal circo. Parole molto forti che se fossero vere, come detto in precedenza, confermerebbero le voci circolate già nelle scorse settimane.

Secondo molti, dal Brasile, paese nativo della concorrente Dayane Mello arriverebbero dei voti fasulli, ovvero arriverebbero molti più voti di quelli consentiti. Ad aver sentito chiaramente le urla fuori dalla casa è stato Tommaso Zorzi che scioccato si è subito diretto dal resto dei compagni per riferire la notizia.

VIDEO | Hanno urlato: Televoto truccato dal Brasile, fuggite dal circo. #tzvio pic.twitter.com/YoVsdfIu9v — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 27, 2021

Cosa succederà adesso?

Nell’attesa di capire come Alfonso Signorini risponderà a tali accuse, possiamo svelare come hanno reagito i concorrenti all’interno della casa. I telespettatori, c’è da dire che non sono rimasti affatto contenti del fatto che Dayane Mello è arrivata in finale, anzi nei giorni scorsi ne hanno chiesto addirittura la squalifica.

Appena appreso quanto sentito, Tommaso Zorzi è rimasto senza parole ma ha ben pensato di condividere con gli altri la clamorosa indiscrezione. Infatti, ha riportato a Zelletta e Samantha le stesse parole del fan e tutti e tre hanno ripetuto a coro “televoto truccato dal brasile, uscite fuori dal circo! Cosa succederà adesso? Staremo a vedere!