Uomini e donne Vip, trai possibili tronisti: Elisabetta Gregoraci e Kiko Nalli

Secondo alcuni rumors in primavera potrebbe arrivare Uomini e donne Vip e tra i possibili tronisti è spuntato fuori il nome della Gregoraci

Dopo il grande successo dei programmi dedicati ai personaggi famosi, sembra che Maria De Filippi stia pensando di dedicare un’edizione Vip anche al noto dating show Uomini e donne. Il format pomeridiano, tutti i giorni tiene incollati al teleschermo circa tre milioni di telespettatori a puntata e una versione speciale dedicata a persone dello spettacolo potrebbe incuriosire. Tale voce, circola da tempo nei corridoi Mediaset e secondo alcune indiscrezioni l’idea potrebbe svilupparsi in primavera. Tra i possibili tronisti è spuntato il nome di Elisabetta Gregoraci, reduce dal GFVip e Kikò Nalli, ex della Cipollari.

Uomini e donne Vip: possibili tronisti

Maria De Filippi pare abbia intenzione di mettere su una nuova idea. Tra i progetti, c’è Uomini e donne Vip che sarebbe già pronto ad andare in onda in primavera, in prima serata. Tra i possibili candidati spuntano fuori due nomi davvero particolari: Elisabetta Gregoraci e Kiko Nalli.

La modella calabrese ha da poco concluso la sua esperienza al GFVip e ha ottenuto grandi consensi dal pubblico. Nella casa ha fatto molto parlare per la sua amicizia speciale con Pierpaolo Petrelli, ma alla fine non c’è stato nulla di concreto.

L’altro candidato invece potrebbe essere Kikò, meglio conosciuto come ex marito dell’opinionista Tina Cipollari. I due ex si sono conosciuti proprio negli studi Elios di Canale 5 e chissà se Maria gli porterà di nuovo fortuna.

I papabili opinionisti per il nuovo format

Proprio come nella versione originale di Uomini e donne anche in quello Vip ci sarà bisogno di due opinionisti. Secondo alcuni rumors, due nomi che potrebbero piacere al pubblico ma anche alla stessa De Filippi sono quello di Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis.

Il protagonista di Riccanza, attualmente, è ancora concorrente del GFVip e come lui stesso ha dichiarato è da sempre un fan di Maria e il suo sogno sarebbe proprio quello di lavorare con lei. Sarà la volta buona? Intanto, anche l’ex di Andrea Damante potrebbe essere una valida scelta.