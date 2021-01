Un ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi ha postato su Instagram un foto completamente nudo, il web “ci fai sognare”, ecco di chi si tratta

Un ex concorrente della scuola di Amici di Maria De Filippi ha lasciato gli utenti sul web a bocca aperta, parliamo di Rafael Quenedit Castro, il quale partecipò alla 18 edizione del talent show,il ragazzo si fece subito amare per il suo talento e per la sua tenacia conquistando il cuore del pubblico ma anche degli insegnati della scuola. Il ballerino è arrivato fino alla finale vincendo il circuito della danza, da quel momento la sua carriera è andata sempre in salita arrivando nei teatri più importanti e ottenendo importanti riconoscimenti, il giovane ragazzo è sempre stato seguitissimo anche dopo la fine del talent show, infatti sul suo profilo si contano 138mila followers. Ora il ballerino ritorna a far parlare di se per alcune foto inedite e sorprendenti postate proprio da lui sul suo profilo Instagram, scopriamo di cosa si tratta.

Leggi anche->Sara Croce, curve mozzafiato con la bionda e la bruna: “Una scelta difficile”

Nelle ultime ore il ballerino è tornato al centro dell’attenzione per una foto pubblicata sul suo profilo instagram che ha letteralmente sconvolto i suoi fan, il famoso ballerino si è mostrato in tutta la sua bellezza e la sua sensualità completamente nudo, coprendosi saltando con un mano le parti intime, ecco la foto qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Quenedit Castro (@rafael.quenedit.official)

Il ballerino si è mostrato in tutta la sua bellezza con i muscoli scolpiti come se fosse una statua, il ballerino è completamente nudo e lascia ben poco all’immaginazione, la foto ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi fan che si sono subito complimentati con lui per la sua ottima forma fisica, tutti hanno apprezzato lo scatto artistico e chiedono al ballerino di postare altre foto del genere. In moltissimi sperano di rivederlo come professionista nella scuola di Maria De Filippi.

Leggi anche->Pierpaolo riceve una foto, di chi è il braccio tagliato? Le ipotesi

Vedremo se la famosa presentatrice prenderà in considerazione la questione, non resta che aspettare le prossime news per scoprire cosa succederà.