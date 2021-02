Fiorella Mannoia dice “Si” al matrimonio con Carlo Di Francesco: le pubblicazioni a sorpresa annunciano l’intenzione della coppia di sposarsi. Ecco tutti i dettagli

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco arrivano alle nozze: dopo oltre dieci anni di relazione, la coppia ha deciso di sposarsi. A confermare la notizia del matrimonio è stato il settimanale DiPiù che ha reso note le pubblicazioni di matrimonio, ossia quei documenti ufficiali che dimostrano l’intenzione della coppia di sposarsi. Un matrimonio tenuto segreto soprattutto considerate le ultime e recenti dichiarazioni della cantante che aveva affermato con grande sicurezza e condizione: “Il matrimonio? Non l’ho mai ritenuto una priorità. Per me le coppie devono stare insieme finché c’è amore. Io ho sempre pensato che l’amore fosse eterno, ma ho sempre lasciato la porta aperta, sia per me che per l’altra persona. Forse il fatto di non sposarmi è dettato dal desiderio di non vedere quella porta chiusa“, aveva raccontato lo scorso agosto Fiorella Mannoia al Corriere della Sera.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco: un grande amore

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno deciso di unirsi in matrimonio: dopo dieci anni di relazione la coppia ha scelto di fare il grande passo. 41 anni lui, 66 lei: Carlo e Fiorella vivono un’intensa love story moderna che ha appassionato numerosi fan. Usciti allo scoperto nel 2017, dopo aver tenuto a lungo nascosto il loro legame al pubblico e ai media, la cantate romana e il musicista, produttore e arrangiatore nonché ex professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, ora vogliono promettersi amore eterno con le nozze. Una relazione tenuta sempre lontana dai riflettori, soprattutto perchè Fiorella è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. I due non sono mai stati spaventati nemmeno dalla differenza di età, infatti come ha dichiarato lei stessa: “Innanzitutto il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, fra noi due il più “vecchio” è lui… Io sono molto più matta, lui è posato. Siamo complementari e questo fa sì che la nostra unione duri”.