Vediamo insieme le prime due conferme che sono arrivate, per quanto riguarda il reality L’Isola dei famosi, che nessuno si aspettava.

Il reality che in tantissimi stanno attendendo con molto curiosità è proprio l’Isola dei famosi, che inizierà i primi di marzo.

E, finalmente stanno iniziando ad arrivare le primissime conferme dei naufraghi che saranno presenti, vediamo meglio insieme di chi si tratta.

Isola dei Famosi: confermati i primi due naufraghi che nessuno si aspettava

Come ormai sappiamo da tempo, il noto reality che stupisce ed incuriosisce allo stesso tempo molte persone, è proprio l’Isola dei famosi.

Il programma lo scorso anno non è andato in onda, e la precedente edizione era in mano ad Alessia Marcuzzi.

Quest’anno, invece, la padrona di casa sarà la bravissima e bellissima Ilary Blasi, ma di certo le novità non finiscono qui.

Infatti, non era mai successo, che dall’Honduras l’inviato sia una donna, e non un’uomo, il nome è già stato svelato, e si tratta di Elenoire Casalegno.

Il programma, per il momento sembra che andrà in onda per ben due volte alla settimana, ma passiamo ai suoi concorrenti, ovvero i naufraghi.

Sembra che siano state confermate le voci sulla partecipazione di Giovanni Ciacci, e di Alex Nuccetelli.

Stando poi alle pagine di TvBlog, sono confermati anche Amedeo Goria ed il giocatore Paul Gascoigne.

Ci sono altri moltissimi nomi in lista, ma che ancora non sono stati confermati, forse a breve arriveranno le tanto attese conferme.

E voi avete qualche nome in particolare che vorreste vedere all’Isola dei famosi 2021? Vi era piaciuto il programma nelle precedente edizioni, e cosa ne pensate di Ilary Balsi e Elenoire Casalegno?