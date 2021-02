Vediamo insieme che cosa ha confessato direttamente Serena Rossi sul personaggio di Mina Settembre e perché è stato un disastro.

Lei è una attrice e donna bellissima, stiamo parlando di Serena Rossi, che ha lasciato tutti senza parole per la sua interpretazione di Mina Settembre.

Vediamo insieme però che cosa ha confessato, in queste ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Serena Rossi confessa su Mina Settembre “E’ stato un disastro…”: cosa succede

Una bravissima attrice dove tutto quello che interpreta lo trasforma in oro, stiamo parlando ovviamente di Serena Rossi.

LEGGI ANCHE —-> IL CANTANTE MASCHERATO: DENTRO ALLA PECORELLA C’è PROPRIO LA NOTA CONDUTTRICE

La serie televisiva, che sta andando in onda in questo momento si chiama “Mina Settembre” e la domenica riesce a fare il pieno di ascolti.

Ma in una recente intervista rilasciata alle pagine de giornale Mio, Serena Rossi, ha fatto una particolare dichiarazione che nessuno si aspettava.

Le sue parole sul suo personaggio sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> ISOLA DEI FAMOSI: CONFERMATI I PRIMI DUE NAUFRAGHI CHE NESSUNO SI ASPETTAVA

“Per quanto riguarda se stessa è un disastro. Ci sono tante persone che sono abili ad aiutare gli altri, ma quando si tratta di aiutare se stessa fanno molta fatica.”

E a quanti di non non è mai successo, oppure non conosciamo qualcuno che si comporta esattamente così, come Mina.

Anche per questo motivo la serie stà avendo un grandissimo successo, perché tutti noi possiamo immedesimarci nelle storie che vengono raccontate di volta in volta.

A breve, poi, dovremmo vedere Serena Rossi, alla conduzione di un programma tutto suo, che si chiamerà La canzone segreta, ed in merito a questo ha aggiunto che sarà incentrato sulle emozioni.

Quindi una donna, ed attrice dalle mille sfaccettature, che sicuramente farà apprezzare anche questa sua veste da conduttrice.

E voi seguite la fiction in onda su Rai1 la domenica, Mina Settembre? Vi piacciono le storie e vi immedesimate nella protagonista?