La piccola principessina Gabriella di Monaco, figlia di Charlene e Alberto di Monaco, ha solo 6 anni ma già vanta un guardaroba da influencer: ecco la sua tanto chiacchierata borsa da 3mila euro.

Tempo di festeggiamenti al Principato di Monaco: per omaggiare la patrona Santa Devota la famiglia reale si è riunita. Tra loro era presente anche la principessina Gabriella di Monaco che a soli 6 anni ha fatto tanto parlare per il suo look ricercato e per la borsa da 3mila euro. È nata una nuova baby-influencer?

Gabriella di Monaco: su di lei tutta l’attenzione

La piccola Gabriella con il suo look è riuscita persino ad offuscare i genitori, attirando tutte le attenzioni su di sé e sul suo tailleur rosa abbinato alla borsetta Dior da 3mila euro. L’occasione era quella della celebrazione della patrona del Principato: Saint-Dévote, Santa Devota, che ogni anno viene omaggiata con una cerimonia tradizionale alla quale partecipa anche la famiglia reale.

Tutto il principato infatti si raduna davanti alla chiesa dedicata alla Santa per assistere al consueto rito. Secondo tradizione, il principe insieme alla propria famiglia si occupa di dare fuoco ad una barca che simboleggia il viaggio delle reliquie della Santa in questione verso la basilica che porta il suo stesso nome.

Leggi anche -> Sanremo 2021 rivelato quanto guadagneranno Amadeus e gli altri: da non credere

I due principini Jacques e Gabriella di Monaco sono sempre stati coinvolti nelle cerimonie ufficiali di famiglia e anche questa volta non sono stati da meno ed infatti la piccola Gabriella ha attirato tutti gli occhi su di sé.

Che la piccola sia particolarmente sveglia e vispa lo si sapeva già, ma a colpire tanto è stata la sua disinvoltura durante la cerimonia ufficiale e la naturalezza con la quale ha portato il suo bel completo rosa confetto. Gabriella è stata molto brava anche a rispettare le norme anti-Covid insieme al fratellino: tutto il rito infatti si è svolto in maniera ridotta per poter permettere tutta la sicurezza e i distanziamenti necessari.

Leggi anche -> Il Cantante mascherato il Gatto si rifiuta durante la diretta: è la prima volta

Le polemiche sui social

Non sono mancate le polemiche per l’outfit della principessina: sui social gli utenti si sono scagliati contro la decisione dei vestiti firmati: “Soldi spesi inutilmente“, ha scritto qualcuno. È stata in particolare la borsetta argentata di Gabriella ad attirare l’attenzione: è infatti una costosa Lady Dior (in una baby versione) in pelle d’agnello con tracolla removibile dal valore di ben 3mila euro.

“Che spreco così tanti soldi per un outfit da bambina” ha commentato un altro utente sui social, e si è subito aperto un caso: chi si trova d’accordo con la scelta dei genitori Charlene e Alberto e chi invece la critica aspramente.

Una cosa è certa: Gabriella ha tutte le carte in regola per diventare una perfetta influencer, rendendo la madre orgogliosa che su Instagram la ha voluta celebrare con un post a lei dedicato in cui ha scritto: “Questa è la mia ragazza“.