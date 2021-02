Demi Moore cambia connotati grazie alla chirurgia? Le foto fanno discutere

Demi Moore è ricorsa alla chirurgia estetica in viso e i risultati fanno discutere. Ecco come è diventata l’attrice 58enne dopo l’intervento.

Demi Moore sorprende i suoi fan. Questa volta però non si tratta di un nuovo film americano ma di un cambiamento nel suo aspetto che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice 58enne ha sfilato a Parigi, durante la presentazione della nuova collezione firmata Fendi, e i presenti non hanno potuto non notare un cambiamento radicale sul suo volto. Gli zigomi sono molto più pronunciati del normale creando un effetto decisamente innaturale. Per gli esperti l’attrice sarebbe ricorsa ad un intervento per modificare il volto, probabilmente del filler, lipofilling o addirittura degli impianti sottopelle. Un risultato per niente naturale che non è piaciuto a molti. Sui social i follower della star di Hollywood hanno voluto dire la loro, criticando aspramente il risultato delle operazioni estetiche. Per molti era molto più bella al naturale mentre ora il suo aspetto è diventato disarmonico e artefatto. La bella attrice era diventata famosa per la sua bellezza semplice e sofisticata ma ora non sembra più la stessa persona.

Demi Moore era sempre stata attenta a non modificare troppo il suo aspetto fisico nonostante avesse dichiarato più volte di essere ricorsa alla chirurgia estetica. La prima volta nel 2010, quando durante un programma tv, aveva raccontato di essere finita sotto i ferri per modificare una parte del corpo, per molti probabilmente il seno. Nonostante i cambiamenti non troppo riusciti sul suo volto Demi Moore, non ha per niente sfigurato durante la sfilata di Fendi a Parigi. A fianco di giovanissime modelle ha retto il confronto senza problemi, mostrando un fisico invidiabile a quasi sessanta anni.

La maison di moda italiana l’ha voluta a tutti i costi per rappresentare il marchio simbolo di eleganza e femminilità e Demi nonostante tutto non ha deluso le aspettative. Ha sfilato indossato uno scollato abito si seta nera, capelli raccolti e lunghissimi orecchini per un risultato super glamour.