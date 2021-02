Dopo la pubblicazione sui social di Fedez del brano che porterà a Sanremo, la Rai rilascia un comunicato ufficiale sulla sua possibile espulsione. Ecco cosa hanno deciso.

E’ stata una domenica decisamente difficile per Fedez. Il cantante milanese sabato scorso ha diffuso per sbaglio suoi social un estratto della canzone che presenterà con Francesca Michelin a Sanremo. Un errore gravissimo, del quale Fedez si è accorto poco dopo. Il 31enne ha cancellato il video dai social, ma purtroppo ormai era diventato virale e non è stato possibile fermare la diffusione. Un errore che avrebbe potuto costargli l’eliminazione dal concorso canoro. Il Codacons aveva già richiesto l’espulsione, perché i brani presentati sul palco di Sanremo devono essere inediti. Domenica sera dopo ore di polemiche sono intervenuti i vertici Rai, rilasciando un comunicato ufficiale per chiarire la situazione. Il comunicato chiarisce che l’organizzazione artistica di Sanremo, dopo aver visionato il video pubblicato da Fedez in data 30 gennaio e poi rimosso, ha deciso di non espellere il cantante dalla gara perché l’estratto della canzone Chiamami per nome, era estremamente ridotta e non permetteva di svelare il brano. La canzone di Fedez e la Michelin rimane pertanto inedita e potrà essere presentata alla kermesse canora.

LEGGI ANCHE > BELEN RODRIGUEZ A PASSEGGIO CON ANTONINO MOSTRA IL PANCINO – FOTO

I vertici del Festival nonostante la concessione al cantante esprimono il rammarico per la situazione ed esortano tutti gli artisti in gara a prestare attenzione alla segretezza dei loro brani. Un altro problema che si aggiunge alla difficile situazione del Festival. Il comitato tecnico scientifico in queste ore sta lavorando per trovare un protocollo che garantisca la sicurezza sanitaria di tutti i partecipanti. Dopo innumerevoli polemiche sulla presenza del pubblico al teatro Ariston, ora le preoccupazioni si sono spostare sul possibile assembramento di fan che potrebbero accorrere nella cittadina ligure.

LEGGI ANCHE > AMICI: EX CONCORRENTE POSTA UNA FOTO COMPLETAMENTE SVESTITO – FOTO

Amadeus nei giorni scorsi ha manifestato un forte stress per la situazione, minacciando l’abbandono della direzione artistica. Durante questa settimana dovrebbero delinearsi le linee guida sullo svolgimento della kermesse che dovrebbe tenersi dal 2 al 6 marzo.