Wanda Nara e Mauro Icardi, ladri in casa a Parigi: rubati, gioielli e vestiti

Grande spavento per Wanda Nara e Mauro Icardi nella nella notte tra sabato e domenica: svaligiata la loro casa a Parigi

Brutto colpo per l’amatissima coppia che attualmente vive a Parigi. Wanda Nara e Maurito Icardi hanno subito un furto nella loro abitazione in Francia. Ad accorgersene dell’accaduto il personale ma solo il giorno seguente. Fortunatamente, nessuno della famiglia era presente nella villa, quando i ladri si sono intrufolati, nemmeno i 5 figli. Un grande bello spavento per i due, ma ovviamente anche una grande perdita. Vediamo insieme cosa è successo.

Svaligiata la casa di Wanda Nara e Mauro Icardi

Stando ai primi accertamenti, pare che nella casa di Icardi e Wanda si sono intrufolati circa sei ladri, nella notte tra sabato e domenica. Come già detto in precedenza, fortunatamente in casa non c’era nessuno e di sicuro si sarà evitato il peggio. I ladri sono riusciti a portare via un ingente bottino: gioielli, vestiti firmati, orologi di lusso e accessori vari. Il colpo assegnato dai malviventi si aggira attorno ai 400 mila euro.

Gli inquirenti, fanno sapere che i ladri sapevano benissimo già dove mettere le mani ed erano consapevoli che nessuno fosse in casa. Un colpo studiato e programmato con tanto anticipo, e messo in atto da professionisti. La Procura ha aperto già un’inchiesta e pare che in casa abbiano trovato tracce di Dna e impronte. Ovviamente, le ricerche continuano e si spera in un esito positivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Il portiere Rico derubato la scorsa settimana

Per quanto riguarda il bottino rubato nella casa di Wanda Nara e Mauro Icardi, per sapere a quanto ammonta precisamente il danno subito, dovranno essere loro stessi a specificare i dettagli. Per ora si parla un furto di 400 mila euro, e non è poco. Purtroppo, non è la prima volta che ad un giocatore del PSG gli viene svaligiata la casa.

Solo la scorsa settimana è toccato al portiere Rico. I malviventi si sono intrufolati nella sua villa, che dista da poco da quella di Icardi, mentre era impegnato con la squadra. Un altro colpo messo in atto da professionisti e chissà se non siano proprio gli stessi.