Laetitia Casta in dolce attesa: quarto figlio in arrivo per l’attrice 43enne

Laetitia Casta paparazzata a Parigi sfoggia un pancione già molto pronunciato che non lascia dubbi: sarà mamma per la quarta volta.

Quarto figlio in arrivo per la modella e attrice 43enne Laetitia Casta. La gravidanza non è stata annunciata ma le immagini che la immortalano a spasso per Parigi non lasciamo alcun dubbio. Laetitia con un giacca bianca aperta e un maglioncino rosa mostra un pancione che farebbe pensare che la bella modella sia già a termine della gravidanza. Il padre del bimbo e attuale marito della Casta è l’affascinante attore francese Louis Garrel. Per la modella si tratta dell’arrivo del quarto figlio dopo Orlando di 14 anni e Athena di 11 nati dalla relazione con l’attore Stefano Accorsi, e Sahteene nata nel 2001 dalla storia d’amore con il regista francese 57enne Stéphane Sednaoui. Oggi Laetitia è sposata con il collega francese Louis Garrel anche lui padre adottivo di una bimba assieme alla ex compagna Valeria Bruni Tedeschi. Una bellissima famiglia allargata alla quale si sta per aggiungere un piccolo componente. La quarta gravidanza di Laetitia sta procedendo con la massima riservatezza e l’attrice potrebbe aver preferito tenere l’evento segreto a causa delle discriminazioni ricevute mentre aspettava il suo terzo figlio.

LEGGI ANCHE > A 6 ANNI CON LA BORSA DA 3MILA EURO: IL LOOK DELLA PRINCIPESSINA SCANDALIZZA TUTTI

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gente Settimanale (@gentesettimanale)

La Casta aveva raccontato ad alcuni magazine francesi di aver perso una parte in un importante film dopo aver annunciato di aspettare un bambino. Una discriminazione non è per niente piaciuta all’attrice 43enne soprattutto perché la decisione è stata presa da una donna. Questa volta quindi nessuno ha saputo dell’arrivo del quarto bebè fino all’evidenza del pancione.

LEGGI ANCHE > DEMI MOORE CAMBIA CONNOTATI GRAZIE ALLA CHIRURGIA? LE FOTO FANNO DISCUTERE

Il settimanale Gente ha pizzicato la modella francese mentre cammina per Parigi diretta al conservatorio dove seguire alcune lezioni di musica e il giaccone aperto sul ventre non lascia proprio dubbi sulla gravidanza. Un lieto evento che ha reso la modella pazza di gioia e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per l’arrivo del bebè.