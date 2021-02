Giancralo Magalli, nuova frecciata ad Adriana Volte: E’ ancora guerra!

Giancarlo Magalli lancia una nuova frecciatina ad Adriana Volpe e spende parole al miele per la gieffina Stefania Orlando

Che tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non corre buon sangue, questo è noto a tutti. Il noto conduttore de I fatti Vostri, in una recente diretta con Monica Loffredi si è lasciando andare ad alcune confidenze parlando sia della sua ex collega ma anche di Stefania Orlando. Tra il presentatore Rai e l’ex gieffina qualcosa si è rotto e i due non smettono di lanciarsi frecciatine, sia sui social che in diretta tv. L’ultima gaffe di Magalli, risale a qualche settimana fa, dove è stato ripreso a sua insaputa proprio mentre parlava male della Volpe. L’ultima stoccata, però, è arrivata poco fa in una diretta Instagram.

Giancarlo Magalli: ennesima frecciata ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli durante una chiacchiera in diretta con Monica Loffredi ha menzionato le sue due ex colleghe: prima Stefania Orlando e poi Adriana Volpe. La prima, come in molti sapranno, ha preso parte a qualche edizione passata de I Fati Vostri e attualmente è una delle concorrenti più favorite nel GFVip. A Tal proposito il conduttore ha spiegato che non sempre segue il reality , ma sa benissimo quanto sia una persona leale e di grandi capacità.

Infatti, per la Orlando, Magalli ha espresso parole al miele sottolineando le sue capacità televisive e quanto sia sprecata nel fare solo le pubblicità. Allo stesso tempo, rivolgendosi sempre a Stefania, non è mancata nemmeno una frecciata ad Adriana Volpe: “Anche lei è stata vittima sempre della stessa persona”.

Magalli in difesa di Stefania Orlando

Giancarlo Magalli ha davvero speso delle bellissime parole per Stefania Orlando. La conduttrice, spesso la vediamo in pubblicità per materassi e pare che proprio il conduttore più volte ha dichiarato quanto le sue capacità vengono sottovalutate. “Lei è più brava di quello che le fanno fare. Non la posso vedere, fare i materassi. Lei può fare molto di meglio”.

Cosi, Magalli ha concluso il suo discorso lasciando intendere ancora una volta quanto non apprezzi il lavoro fatto dalla Volpe in passato. In ogni caso, in un’intervista a Chi proprio Adriana aveva dichiarato di essere molto amica della Orlando e di avere un ottimo rapporto con lei. Quale sarà la verità?