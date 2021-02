Selvaggia Roma le mostra su Instagram: “Non c’è storia, le batti proprio tutte”

Selvaggia Roma, la foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: una scollatura abbondante ha fatto impazzirei follower su Instagram

L’ex gieffina ha postato una foto delle sue, di quelle che mettono in risalto le sue straordinarie doti fisiche. Non solo bellezza assoluta, per la web inflencer infatti ci sono delle curve bollenti che fanno impazzire i follower. Che restano spesso senza parole di fronte alle sue performance su Instagram. Dove mette in risalto tutta la sua sensualità. Non è la prima volta che accade che una sua foto riesce a fare il giro del web e un carico di like e commenti positivi, che esaltano le sue doti. Dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip la sua notorietà è aumentata ancora di più, con i fan che hanno mostrato grande affetto nei suoi confronti. La bellezza romana ha sempre avuto un forte seguito sui social, ma dall’uscita dal reality di Alfonso Signorini sono aumentati i suoi fan che impazziscono per le sue qualità fisiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma ha ottenuto un successo clamoroso con la pubblicazione dell’ultimo post che l’ha mostrata in grandissima forma fisica, con le attenzioni dei follower che si sono concentrate su di lei ancora una volta. La sua forte popolarità raggiunta su Instagram la proietta tra i personaggi pubblici che riescono a far parlare di sé con un semplice post messo in evidenza. L’ultimo che la web influencer ha pubblicato in ordine di tempo è stato davvero molto apprezzato dai fan. Che non hanno potuto non notare una evidente scollatura che ha reso l’atmosfera incandescente. Centinaia i commenti da parte dei follower che hanno esaltato la sua forma fisica ma soprattutto le curve che hanno fatto sognare il web. Qualcuno probabilmente ha anche esagerato nei suoi confronti, definendola la migliore di tutte: “Le batti tutte, non c’è partita”. Post che abbiamo pubblicato sotto. A voi i commenti.